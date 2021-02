Hoch hinauf: Mügelner Heimatverein bereitet Rückkehr der Störche vor

Mügeln

Nicht ganz auf die möglichen 54 Meter fuhr Martin Kracht die von der Leipziger Firma Mateco bereitgestellte Hebebühne am Sonnabendvormittag aus. Mit an Bord für Frühjahrsputz am Storchenhorst waren Hans-Jürgen Höhne vom Heimatverein Mogelin und Volker Lecht vom Oschatzer „der computerladen“. Der sollte bei dieser Gelegenheit die ausgefallene „Storchen-TV“-Kamera inspizierten.

Schaden durch Gewitter

Tatsächlich: An der Kabellage fand er keine Fehler, die Web-Cam selbst hat vermutlich durch ein Gewitter Schaden genommen und muss getauscht werden, bevor das Mügelner Storchenpaar Mitte bis Ende März zurückkehrt. „Dann wollen wir noch ein bisschen Nistmaterial runter nehmen für die Liptitzer. Die wollen ihren Horst nämlich auch aufbauen und brauchen unbedingt gebrauchtes Nistmaterial“, beschrieb Höhne. Störche seien nicht gern Erstbezieher, ein Teil des Materials gehe auch nach Naundorf und soll dort anziehend auf andere Brutpaare wirken, erklärte Mügelns Storchenbeauftragter Bernhard Sommer.

Kein Verlust für das Mügelner Nest: „Sie bauen immer mehr darauf, bis zu zwei Meter hoch. Deswegen muss da auch mal etwas runter.“, sagte er.

Von Manuel Niemann