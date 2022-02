Mügeln

Vorwärts oder rückwärts gelesen: der 22.2.22 bleibt, wie er ist. Maika Galler – seit gestern, 10.20 Uhr Jaeckel – und ihr Gunter nutzten das markante Datum, um sich im Mügelner Rathaus das Ja-Wort zu geben. Die Glossener sind seit rund zehn Jahren ein Paar und kennen sich seit ihrer Kindheit. Während Elena (3) und Charly (5) die Eltern ins Standesamt begleiteten, fühlte sich die älteste Tochter Leony nicht ganz wohl. Als Überraschungsgast und Glücksbringer vor der Zeremonie hatte ein Angehöriger Schornsteinfeger Hans-Jürgen Höhne engagiert. Nach der Trauung gratulierten die Kolleginnen der Braut dem Paar. Die beiden haben diese Woche zwar Urlaub, gehen aber nicht auf Reisen. Morgen wollen sie – in anderer Bekleidung – an der Baustelle des eigenen Hauses in Mügeln weiterarbeiten.

Von Axel Kaminski