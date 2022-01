Hörakustik-Fachgeschäft in Oschatz hat neuen Eigentümer

Oschatz

Das Fachgeschäft für Hörakustik in der Lutherstraße 12 hat einen neuen Eigentümer und ist seit Montag – nach einer kurzen Schließung im Dezember – wieder für die Kunden in der Region da.

Drei Geschäfte verkauft

Bisher firmierte das Geschäft in Oschatz – genau wie zwei weitere Läden in Gröditz und Waldheim – unter dem Namen „Hörpunkt“. Diese drei Fachgeschäfte werden nun unter der Marke „Geers gutes Hören“ weitergeführt. Dieses Unternehmen ist nach eigenen Angaben deutschlandweit die größte Firma im Bereich Hörakustik.

Bernd Stammwitz im Ruhestand

Hintergrund der Umwandlung ist, dass sich Bernd Stammwitz, der bisherige Inhaber und Unternehmensgründer von „Hörpunkt“, zum 1. Dezember 2021 in den Ruhestand verabschiedet hat. Hörgeräteakustikmeister Stammwitz hatte 2013 sein erstes Geschäft in Oschatz eröffnet, später kamen noch Standorte in Gröditz, Waldheim, Torgau und Falkenberg dazu. Die Geschäfte in Torgau und Falkenberg führt die Tochter des Firmengründers weiter.

Stillschweigen über Kaufsumme

Wie viel Geld Bernd Stammwitz für den Verkauf der Standorte in Oschatz, Gröditz und Waldheim bekommen hat, darüber haben Käufer und Verkäufer nach Angaben des neuen Eigentümers Stillschweigen vereinbart. „Alle vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden übernommen und betreuen die Kunden auch weiterhin umfassend mit gewohnter Kompetenz“, versichert Eva Simmelbauer, Pressesprecherin der Sonova Retail Deutschland GmbH, zu der Geers gehört.

Geers mit 750 Standorten in Deutschland

Das Unternehmen Geers betreibt laut Simmelbauer rund 750 Standorte in Deutschland. „Das Unternehmen verfolgt die Strategie, neben der Eröffnung neuer, eigener Fachgeschäfte auch durch Zukäufe kontinuierlich zu wachsen“, erklärt sie den Hintergrund für die Übernahme der Geschäfte in Oschatz, Gröditz und Waldheim.

In Oschatz gibt es noch zwei weitere Anbieter von Hörakustik – Röthig Hörsysteme am Altmarkt 6 und Pro Optik Hörzentrum in der Lutherstraße 5.

Von Frank Hörügel