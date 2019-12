Hoffen auf den Neubau

Wermsdorf

Es ist eine alte Sitte: Wer Geburtstag hat, bekommt Geschenke. Die wird es nächstes Jahr sicher auch für die Freiwillige Feuerwehr Wermsdorf geben, die 2020 ihr 130. Jubiläum feiert. Ein lang ersehntes Geschenk lässt aber noch auf sich warten, denn für den Neubau des Gerätehauses, den sich die Mitglieder so sehr wünschen, gibt es noch keine konkreten Pläne. Dabei beteuert Bürgermeister Matthias Müller ( CDU), die Notwendigkeit für einen Ersatzbau sei klar.

Umbau nicht sinnvoll

„Daran besteht kein Zweifel“, sagt er. Die Kommune müsse hier etwas tun, da das bestehende Gebäude längst zu klein und den modernen Anforderungen nicht mehr gewachsen sei. „Die Stellplätze reichen nicht aus und die DIN-Richtlinien müssen erfüllt werden“, nannte er zwei Gründe, die für einen Bau sprechen. Dazu komme auch, dass Umbau und Erweiterung am bisherigen Standort nicht sinnvoll möglich sind.

„Für uns ist es selbstverständlich, unsere Arbeit mit dem größten Einsatz zu erledigen“, betonte Wehrleiter Carsten Köhler. Er wolle aber nicht verhehlen, dass ein modernes Gerätehaus vieles erleichtern würde. „Wir sind hier schon lange an unsere Grenzen gekommen“, machte er deutlich.

Anforderungen an Helfer steigen

Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller sieht einen ständig steigenden Bedarf an einer gut aufgestellten Feuerwehr. „Wir haben es seit einiger Zeit mit zunehmender Trockenheit zu tun – und das inmitten des größten zusammenhängenden Waldgebietes der Region“, macht er deutlich. Außerdem seien Betriebe, Klinik, Seniorenheim sowie Schulen und Kita auf eine verlässliche Wehr angewiesen. „Dazu kommt die Entwicklung in der Hubertusburg“, spielte er auf die Pläne an, hier das sächsische Bauteilearchiv sowie ein Depot der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden einzurichten. Bei dieser dann kritischen Infrastruktur müsse genau geschaut werden, welche Technik vor Ort nötig sei und dementsprechend sollten die Voraussetzungen für die Feuerwehr geschaffen werden.

Fortlaufend in Ausstattung investiert

Momentan könne er jedoch weder einen Zeitplan nennen, noch konkrete Angaben zu Standort und Größe machen. Aber: „Das nächste große Neubau-Projekt auf meinem Plan ist das Gerätehaus für Wermsdorf“, versicherte Müller.

Den Feuerwehrleuten des Ortes ist dieses Bekenntnis wichtig und tröstet womöglich auch ein bisschen darüber hinweg, dass es bis zu einem Umzug noch ein paar Jahre dauern wird. Immerhin sei fortlaufend in die Ausstattung der Wehr investiert worden, sagte Carsten Köhler und verwies auf den Einsatzleitwagen, der im September übergeben wurde. Und die Planung für ein neues Hilfeleistungsfahrzeug laufe bereits.

Gastgeber für Gemeindewettkampf

Auf jeden Fall könne sich zum 130-jährigen Bestehen eine gut aufgestellte Feuerwehr mit einer hochmotivierten Einsatzabteilung präsentieren. Gefeiert wird das Jubiläum am 9. Mai 2020, blickte Wehrleiter Carsten Köhler voraus. Geplant sei eine Festveranstaltung im Kultursaal der Hubertusburg, außerdem werde Wermsdorf im Jubiläumsjahr auch Gastgeber des Gemeindeausscheides sein, der am 13. Juni ausgetragen wird, kündigte er an.

Von Jana Brechlin