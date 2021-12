Hoffen und Bangen im Zirkus-Winterquartier in Nordsachsen

Laas/Delitzsch

Wir hatten jetzt zwei Jahre totalen Stopp. Wir konnten uns nur durch Spenden über Wasser halten. Wir hatten nur ein paar wenige kleine Auftritte. Ohne Zelt und in Kitas oder Schulen“, erzählt Carola Spindler vom Circus Mondial. Aktuell sind die Artisten in Nordsachsen – in Laas, einem Ortsteil von Liebschützberg – gestrandet und haben hier ihr Winterquartier bezogen.

Beim Circus Mondial ist besonders die Hunderevue von Carola Spindler beliebt. Quelle: Kristin Engel

Das Grundstück haben sie vor einiger Zeit aus der Not heraus erworben und über Monate hinweg für die Tiere alles vorbereitet. Jetzt handelt es sich um das erste richtige Heim, an das sich Carola Spindler erinnern kann. „Wir sind eine Zirkusfamilie. Ich bin bereits die dritte Generation. Wir waren immer unterwegs. Ich bin 48 Jahre alt. Ich kenne nichts anderes. Schon meine Großeltern waren Artisten. Wir sind neun Geschwister. Sie sind alle in dieser Branche geblieben – sind als Zauberer unterwegs oder haben ihre eigene Zirkusfamilie gegründet, mit der sie auf Reisen sind.“

Zirkusfamilie mit sechs Mitgliedern

Im Circus Mondial besteht die Familie aus sechs Mitgliedern. Mutter Luzi Spindler ist mit ihren 86 Jahren noch immer mit dabei. Die beiden Schwestern Carola – sie bezaubert mit der Ziegen- und Hundedressur – und Barbara Spindler, die das Organisatorische in die Hand nimmt. Dazu kommen die Kinder Carolin, die für ihre Taubenrevue bekannt ist, und Bonnalie mit ihrem Hulahoop. Beide sind 20 Jahre alt.

Der Jüngste im Bunde und gleichzeitig der Hahn im Korb ist der 15-jährige Marvin (Clownerie). Aktuell geht er in Oschatz zur Schule. Wenn der Zirkus unterwegs ist, wechselt er die Schule alle zehn Tage. So ist das in einer Zirkusfamilie.

Kamel Sambo und Lama Hansi

Zur Familie gehören auch die sechs Hunde, Kamel Sambo, vier Ponys, sieben Zwergziegen, Lama Hansi, zwei Hängebauchschweine, zwei Hasen, sechs Tauben, einige Hühner und Katze Tinkerbell. „Sie war in Kamenz ganz alleine. Sie hatte keine Mutter mehr. Ich konnte sie nicht einfach zurücklassen. Ihren Bauch bekommen wir auch noch gefüllt.“

Auch sieben Zwergziegen sind im Winterquartier in Laas untergebracht. Quelle: Kristin Engel

Wenn nicht gerade Besuch angekündigt ist, genießen die Tiere auch ihren Auslauf auf dem Hof. Dann müssen sie nicht in ihren Boxen stehen. „Sie sind unsere Familie. Niemals würden wir auch nur eines der Tiere abgeben“, betont Carola Spindler. Und das, obwohl es ihnen in der letzten Zeit alles andere als gut ging.

Im vergangenen Jahr waren sie noch in Kamenz. Doch die Mieten für die Winterquartiere in den unterschiedlichsten Orten wurden immer teurer. Auftritte, um Geld zu bekommen, gab es keine. Und als es wieder möglich war, war die Vorlaufzeit zu gering. Dann kam der nächste Stopp. Corona-Hilfe gab es keine. Unterstützung musste vom Arbeitsamt in Anspruch genommen werden. Gerne erinnert sich die Zirkusfrau da an alte Zeiten. Da ging es mit den Wagen durch die verschiedenen Bundesländer. Immer neue Städte, immer neue Gesichter.

Hoffnung auf bessere Zeiten

Doch es ist ruhig geworden. Gleich früh am Morgen wird sich um die Tiere gekümmert. Futter geben, misten, tränken, Streicheleinheiten. Zur Mittags- und Abendbrotzeit erneut. Am Nachmittag wird trainiert. Denn alle wollen in Form bleiben, um startklar zu sein, wenn Auftritte wieder möglich sind. „Ich habe bereits herumtelefoniert. Überall sagte man mir, ich soll mich im Frühjahr noch mal melden.“

Nach wie vor besuchen sie mit den Tieren gerne Kitas oder Schulen. Besonders Lama Hansi ist dafür hervorragend geeignet. Doch aktuell ist gar nichts möglich. Bis März ist Winterpause. Und danach? Das weiß keiner so genau. Es bleibt nur die Hoffnung. Und die hat Familie Spindler noch lange nicht aufgegeben. „Wenn wir wieder auf Reisen gehen können, wird hier in Laas alles zugemacht, die Tiere und die Familie mitgenommen und auf Tournee gegangen. Wir haben zwei Transporter, einen Gerätewagen, Wohnwagen, Küchenwagen – so leben wir. Wir wollen reisen, unser schönes Zelt aufschlagen.“

Spenden möglich

Doch bis es endlich soweit ist, benötigen sie Unterstützung. Wer ihnen Futter für die Tiere zukommen lassen möchte, kann sich unter 01747140141 melden. Spenden sind unter IBAN: DE23 8605 5592 1633 6231 61 (Carola Spindler) möglich.

Abgebrannt in Delitzsch

Für die Zirkusleute im Circus Alexander ist das Winterquartier aktuell nur eine Notlösung, standen sie doch vor Kurzem vor den Trümmern ihres sicheren Unterschlupfs in den harten Wintermonaten. Mühevoll haben sie in den Monaten, in denen das möglich war, alles gegeben, Vorführungen gegeben und immer wieder das Geld in das Futter für die Tiere gesteckt, dieses im Winterquartier in Delitzsch eingelagert. Doch ein Feuer brannte alles nieder. „Futter im Wert von circa 7000 Euro haben wir im Winterquartier gelagert. Als es dort Mitte Oktober brannte, wussten wir es nicht. Als wir alle ins Winterquartier zurückkehren wollten, standen wir vor unserer zerstörten Arbeit. Wir sind verzweifelt“, sagt Vivian Freiwald, Artistin beim Circus Alexander.

Ein Feuer zerstörte das Lager für das Tierfutter in Delitzsch. Quelle: privat

Bereits im vergangenen Jahr hatten es die Zirkusmitglieder alles andere als einfach. Nur mit Spenden von Bürgern gelang es ihnen, überhaupt durchzuhalten.

Notlösung gefunden

Eine Notlösung für die Unterbringung der Tiere gab es nun auf einem Grundstück in Leuna. Sie selbst sind etwa 20 Kilometer entfernt von ihren Tieren untergebracht. Vivian Freiwald: „Es lief doch endlich alles wieder gut. Doch nun ist Lockdown Nummer vier. Unsere Weihnachtsfestspiele hätten uns aus dieser schweren Situation retten können. Wir haben bereits Plakate aufgehangen, Werbung gemacht. Doch nun ist alles wieder abgesagt. Ich weiß nicht, wie viele Schicksalsschläge wir noch verkraften können.“

Noch einmal richtet sie ihren Appell an die Leute. Wer kann Heu oder Geld spenden? 0163 3000848 oder Vivian Freiwald, DE63 1001 0010 0693 1161

Von Kristin Engel