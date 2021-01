Hoffentlich bleiben Oschatzer achtsam im Straßenverkehr

Oschatz

So richtig gesund sah das nicht aus, wie einige Autofahrer am Sonntagvormittag über die schneeglatten Straßen im Stadtgebiet Oschatz eierten. Die für unsere Breitengrade überraschend starken Schneefälle in der Nacht zum Sonntag hatten die Fahrbahnen über Nacht in ein gefährliches Pflaster verwandelt. Angesichts dieser Situation hätte normalerweise die Unfallstatistik des Polizeireviers Oschatz einen Sprung nach oben vollführen müssen. Doch dem war ganz und gar nicht so, weil eben die jetzige Zeit alles andere als normal ist.

Eingeschränkte Bewegungsfreiheit

Die wegen der Corona-Pandemie eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Menschen hat – zumindest mit Blick auf die Witterungsunbilden am Sonntag – eine positive Auswirkung gehabt. Denn wenn tatsächlich deutlich weniger Fahrzeuge als sonst unterwegs sind, sinkt auch automatisch die Wahrscheinlichkeit eines Unfalles. Und die wenigen Motorisierten, die am Sonntag dennoch nicht auf ihren fahrbaren Untersatz verzichten konnten, waren auffallend vorsichtig auf Achse. Vielleicht auch deshalb, weil mit Blick auf die überlasteten Krankenhäuser in der Region niemand Verletzungen bei einem Verkehrsunfall riskieren will. Hoffentlich bleibt diese vorsichtige Achtsamkeit im Straßenverkehr auch dann erhalten, wenn die Zeiten eines Tages endlich wieder als normal bezeichnet werden können.

Von Frank Hörügel