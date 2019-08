Wermsdorf

Eine Eröffnung, wie sie im Buche steht: Das Sommerlager – kurz Sola – der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Leipzig hat am Dienstag in Wermsdorf mit einem Anspiel vor Schloss Hubertusburg begonnen. Weil die kommenden zwei Wochen ganz im Zeichen des Barock stehen, begrüßten Hofnarr und König die Gäste vom Balkon des Schlosses. In Kostümen und mit teils historischen Spielen boten die Teilnehmer schon zuvor Besuchern eine kleine Zeitreise auf dem Schlosshof.

Barock ist Thema

Bevor die Jugendlichen dann zu ihrem Lagerplatz am Waldrand wanderten, kündigte der König seinen Untertanen noch an, sie in den Adelsstand zu erheben. Die Rede war auch von „vielen Ländereien“, die sie dann zu erwarten hätten. Bauern und Handwerker dagegen sollten dafür sorgen, dass von allem immer genug da sei.

Dass diese Rechnung nicht aufgeht, wussten die Sola-Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Tatsächlich aber tauchen die Kinder und Jugendlichen in den kommenden zwei Wochen in die Zeit des Barock ein und erfahren dabei auch, dass es keinen endlosen Müßiggang gibt. „Das Leben ist nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit“, fasst Daniel Böhmer zusammen.

Gemeinnützige Arbeit geplant

Er leitet in diesem Jahr das Sola in Wermsdorf und ist selbst als Zehnjähriger das erste Mal dabei gewesen. Wie er schätzen die Teilnehmer den typischen Sola-Mix aus Lagerleben mit zelten, wandern, singen und Geländespielen. Außerdem gehört gemeinnützige Arbeit dazu: In diesem Jahr werden die Jugendlichen zum Beispiel den Westflügel im Alten Jagdschloss aufräumen, eingelagerte Möbel für die Grundschule reinigen, im Fasanenholz Müll sammeln oder im Seniorenheim Lieder singen.

Von Jana Brechlin