Gern würde Rene Rumberger seine Quarkbällchen wieder auf Festen verkaufen. Doch in Corona-Zeiten steht sein Verkaufswagen bei ihm daheim in Seelitz. Am Wochenende gibt es nun dort seine Leckereien. Das deckt laufende Kosten und macht Spaß, sagt der 42-Jährige, der wegen einer Borreliose-Erkrankung auf Rollstuhl und Orthesen angewiesen ist.