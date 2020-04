Hohe Waldbrandgefahr in Nordsachsens Wäldern

Nordsachsen

Nicht nur wegen der Corona-Krise sollte man zu Ostern beim Waldspaziergang vorsichtig sein – in Nordsachsens Wäldern galt am Mittwoch zudem Waldbrandwarnstufe 4. Das bedeutet auf der Skala mit insgesamt fünf Stufen „hohe Gefahr“. Die Prognose lasse auch für das Osterwochenende keine Entspannung erkennen, teilte der Staatsbetrieb Sachsenforst mit. Waldbesucher müssen gegenwärtig beim Besuch der Wälder auch die aktuellen Regelungen zum Schutz vor dem Corona-Virus beachten. Sport und Bewegung seien aber – auch im Wald – vorrangig im Umfeld des Wohnbereichs möglich, so Sachsenforst.

Stark ausgetrocknet

Infolge des warm-trockenen Wetters und des beginnenden Laubaustriebes der Bäume ist die Bodenoberfläche im Wald stark ausgetrocknet, erläutern die Experten. Eine Schneeschmelze, die zu einer gleichmäßigen Durchfeuchtung des Waldbodens führen kann, fehle in diesem Jahr. Zwar haben die höheren Niederschläge im Februar und März den Boden in den oberen Schichten durchfeuchtet, sie konnten aber die hohen Niederschlagsdefizite der vergangenen beiden Jahre nicht ausgleichen. Die Unterböden sind in einer Tiefe von zwei Metern stark ausgetrocknet.

Fahrlässiges Verhalten

Vertrocknete Blätter, Zweige und Gräser sind jetzt vielerorts leicht entzündbar. Die massiven Waldschäden der vergangenen zwei Jahre führen darüber hinaus zu einer erheblichen Brandlast: Abgestorbene, trockene Baumteile sind vermehrt in den sächsischen Wäldern vorhanden. Oft genügt schon ein kleiner Funke, um ein Feuer zu entfachen. Waldbrände werden in den meisten Fällen durch fahrlässiges Verhalten verursacht. Im vergangenen Jahr konnten fast drei Viertel der insgesamt 153 Waldbrände im Freistaat darauf zurückgeführt werden.

