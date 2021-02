Hoher Sachschaden bei Einbruch in Wellerswalde

Wellerswalde

Hoher Sachschaden ist bei einem Einbruch in Wellerswalde entstanden. In der Nacht zu Freitag waren unbekannte Täter in eine Werkstatt eingedrungen. Sie verschafften sich durch Aufhebeln eines Tores Zugang und versuchten dann, zwei Tresore zu öffnen, berichtete die Polizei. Zudem lösten die Unbekannten einen Feuerlöscher aus.

Polizei ermittelt

Der entstandene Stehlschaden ist noch nicht bezifferbar. Der Sachschaden beträgt jedoch laut Polizei 10 000 Euro. Die Beamten haben nun die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ