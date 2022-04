Holger Oehmichen führt starke Feuerwehr in Mahlis

Mahlis

Die Freiwillige Feuerwehr Mahlis hat ein neues Führungstrio: Zur Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder Holger Oehmichen an die Spitze der insgesamt 81 Mitglieder (davon 39 im aktiven Dienst). Seine Stellvertreter sind jetzt Michael Klimke und Michelle Geißler. Oehmichen löst Rico Pesak ab, der nicht mehr für das Amt zur Verfügung stand. Der neue Wehrleiter nutzte die Zusammenkunft, um nachdrücklich auf notwendige Investitionen hinzuweisen, und die Liste der Mahliser Wünsche hat es durchaus in sich: „Wir hoffen sehr, dass wir als nächstes mit einem neuen Löschfahrzeug dran sind“, sagte Oehmichen und fügte kurz darauf hinzu: „Aus meiner Sicht ist es auch sinnvoll, über ein neues Gerätehaus zu sprechen.“

Selbst in Pandemiezeiten neue Mitglieder gewonnen

Wie zum Beweis dafür, waren die Helfer besonders zahlreich erschienen und sogar Mitglieder der Nachwuchsgruppe drängten sich in dem kleinen Versammlungsraum. Oehmichen unterstrich, dass man trotz der sehr schwierigen Situation in den vergangenen beiden Jahren elf neue Mitglieder für die aktive Wehr gewonnen und darüber hinaus eine Jugendwehr gründen konnte. Abgesehen von der baulichen Substanz des Mahliser Gerätehauses fehle der Platz, um zum Beispiel allen Umkleiden zur Verfügung stellen zu können. „Wir platzen hier aus allen Nähten“, machte der neue Wehrleiter deutlich.

Zur Jahreshauptversammlung wurden auch eine Reihe von Helfern ausgezeichnet und befördert. Quelle: Jana Brechlin

Bürgermeister Matthias Müller (CDU) warb um Verständnis, dass es noch dauern werde, bis sich die Wünsche der Freiwilligen erfüllen. Man habe zunächst Gerätehäuser für Malkwitz/Calbitz und Luppa gebaut, weil die Bedingungen dort noch deutlich schlechter waren, erinnerte er. Als nächstes sei der Bau des neuen Wermsdorfer Domizils geplant – und dann könnte Mahlis an die Reihe kommen. „Nach dem Abschluss in Wermsdorf steht Mahlis bei uns an erster Stelle“, versicherte er, „2026 könnte ein möglicher Baustart sein.“ Er versicherte, ihm sowie den Gemeinderäten sei die Bedeutung der Feuerwehren bewusst und man unterstütze deren Arbeit gern.

Das bestätigte auch Frank Reichel, der als Gast zur Jahreshauptversammlung war. Reichel ist Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz, gleichzeitig aber auch Gemeinderat in Wermsdorf und stellvertretender Kreisbrandmeister – mit ganz gutem Überblick über die Ausstattung der Wehren in Nordsachsen. „Da ist nicht jede Gemeinde so aktiv wie Wermsdorf. Unser Fahrzeugbestand ist gut und die Gerätehäuser werden nach und nach auf neuesten Stand gebracht“, sagte er.

Gemeinderat will sich für Neubau einsetzen

Er versicherte, der Gemeinderat werde sich auch für einen Neubau in Mahlis einsetzen. Reichel lobte noch einmal die Stärke der Helfer im Ort: „Dass ihr ausgerechnet in Coronazeiten eine Jugendwehr auf die Beine gestellt habt, hat uns sehr beeindruckt. Das war ein Hammer.“ Auch mit elf neuen Aktiven falle Mahlis auf. Andere Wehren würden eher beklagen, dass es durch die Einschränkungen der Vergangenheit schwierig war, Leute für das Ehrenamt zu begeistern.

Diese gelte es nun auch fit zu machen für den Dienst in der Wehr, unterstrich Holger Oehmichen und legte dabei den Finger in die Wunde. „Wir haben interessiertes, junges Personal, allerdings fehlen Ausbildungsplätze“, merkte er an. Das liege meist an fehlenden Ausbildern, bestätigte auch Gemeindewehrleiter Lutz Frenzel. Hier werde man weiter auf eine Verbesserung drängen, versicherten er und Kreischef Frank Reichel unisono.

Von Jana Brechlin