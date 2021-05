Merkwitz

Sie weiß genau, was sie will, probiert sich gerne aus und hat auch ein großes Ziel vor Augen. Holly Scherf aus dem Oschatzer Stadtteil Merkwitz ist Künstlerin. Das steht außer Frage. Viel Talent bringt die Zwölfjährige mit. Und das bemerken nicht nur ihre Eltern. Denn zur Zeit gehen besonders Hollys Postkarten durch viele Hände. Drei davon sind mittlerweile zu haben.

Drei Postkarten-Motive sind bereits gestaltet. Quelle: Kristin Engel

Alles begann mit einem Cola-trinkenden Weihnachtsmann und dem Wunsch, zu helfen. „Ich kam mit einer Kundin von mir Ende letzten Jahres ins Gespräch. Sie erzählte mir, dass das Hospiz ‚Lebenszeit‘ in Leisnig auf Spenden angewiesen ist, diese durch die aktuelle Situation jedoch rar sind. Da kam mir eine Idee ...“, erzählt Hollys Mutti Antje Scherf. Und die zwölfjährige Holly setzte diese Idee dann in die Tat um, indem sie sich an den Schreibtisch setzte und die Stifte zur Hand nahm. So entstand schließlich der Weihnachtsmann. In Windeseile musste die Aktion in die Tat umgesetzt werden, denn es war bereits Dezember, Karten mit Weihnachtsgrüßen wurden bereits verschickt. Und nach dem Weihnachtsfest würde kaum noch jemand eine Karte kaufen. Und doch – obwohl die Zeit so knapp war, gelang es, für das Hospiz 1025 Euro einzunehmen.

Da hat auch Homeschooling etwas Gutes

Die Übergabe des Geldes erfolgte schließlich im März. Ein toller Moment. Nun soll es für jedes Weihnachtsfest eine Karte geben, deren Erlös gespendet werden soll. In diesem Jahr gerne für ein regionales Kinderheim.

Im März wurde die Spende übergeben. Quelle: privat

Holly Scherf arbeitet am liebsten mit Polychromos. „Das sind Farbstifte, bei denen die Pigmentierung sehr hoch ist“, erklärt sie. Auch Alkoholstifte hat sie viele. Bei diesen verlaufen die Farben ineinander. Alles Materialien, mit denen es sich perfekt arbeiten lässt, bei denen jedoch in der Anschaffung einiges investiert werden muss. Doch dass das keine Fehlinvestition war, sieht Mama Antje Scherf fast täglich. „Es vergeht beinahe kein Tag, an dem Holly nicht wenigstens für eine Stunde mal kurz verschwindet und dann entdecke ich ein neues Bild auf ihrem Schreibtisch.“ Bei Holly hatte sogar das Homeschooling etwas Gutes. Denn seitdem sie oft zu Hause ist, fokussiert sie sich noch viel mehr auf das Zeichnen.

Eine „freie Künstlerin“

Eigentlich fing alles vor circa fünf Jahren an. Denn damals nahm sie sich ein Blatt kariertes Papier, setzte sich vor den Spiegel – ein Handy hatte sie zu dieser Zeit noch nicht – und malte sich selbst, mit Mütze und Schal. „Meine Mutti fand es gleich ziemlich cool.“ Und obwohl beide leidenschaftlich gern malen, trennen die beiden Welten. Denn während Antje Scherf eher Porzellanmalerei mit zarten Blumen, gemalt mit dem Pinsel, bevorzugt, mag Holly eine ganz andere Art der Kunst. Sie ist eine „freie Künstlerin“, wie Antje Scherf von ihrer Tochter sagt, die lieber zum Stift oder sogar zur Sprühflasche greift.

Nicht nur die perfekten Körper

„Mein Papa hatte früher ein Skateboard-Geschäft. Ich wollte gerne ein eigenes Board haben, doch mir hatte nie eins wirklich gefallen.“ So gestaltete sie sich einfach ein eigenes. Grau und weiß fließt ineinander, die Highlights sind die vielen Augen mit kräftigen Farben, die das ganze Brett verzieren.

Holly hat auch ihr Skateboard selbst gestaltet. Quelle: Kristin Engel

„Augen. Ja, Augen hat Holly viele gezeichnet. Diese wirkten von mal zu mal lebendiger. Doch auch Pilze mit Gesichtern zeichnet sie viel. Holly hat immer verschiedene Phasen, in denen sie etwas Neues ausprobiert“, sagt ihre Mutter. Aktuell sind es Körper. Auf vielen Blättern kann man diese erkennen. In den verschiedensten Formen. „Ich will damit zeigen, dass alle Körper schön sind. Nicht nur die perfekten, makellosen Körper – nicht das Schönheitsideal“, sagt Holly, die früher anscheinend selbst ein paar Kilos zu viel hatte und von anderen damit aufgezogen wurde. Seitdem ist sie Vegetarierin und zieht dies mit einer unglaublichen Genauigkeit durch. Auch auf Zucker verzichtet sie ganz, backt sogar ihr eigenes Brot. Hier zeigt sie einen bemerkenswerten Willen.

Doch zurück zur Kunst. Denn auch für die Zukunft hat Holly eine klare Vorstellung: „Mein Plan ist es, Tätowiererin zu werden.“ Nun hofft sie, bei einem echten Tätowierer mal ein Praktikum machen zu können. „Man kann ja auf Kunsthaut üben. Und es gibt auch solche Puppen mit hautähnlicher Oberfläche, bei denen das geht“, weiß Holly genau. Und nach ein bisschen Übung wird sich mit etwas Überredungskunst sicher auch Mama für ein Tattoo, gestochen von ihrer Tochter, zur Verfügung stellen. Entworfen hat Holly schon viele Tattoos. Einige nach ihren eigenen Vorstellungen, andere nach Wunsch.

Idee für die nächste Postkarte wird noch gesucht

Holly hofft, dass bald wieder der Kunstkurs in Wellerswalde stattfinden kann. Denn hier wird sie oft vor neue Herausforderungen gestellt, die sie ausprobieren möchte. Vielleicht kommt ihr hier ja auch die nächste Idee für eine Postkarte. Denn nicht nur zu Weihnachten erschienen Hollys Karten. Schon zwei weitere Editionen sind bisher entstanden. Der Hase mit der großen Brille vor dem Osterfest und ganz aktuell die Kuh mit dem Hut und einem Geburtstagsgruß, die auch jetzt noch unter 01776010323 erworben werden können. „Wir wollten gerne ein Tiermotiv. Und ich würde mir wünschen, dass Holly mit Tieren fortfährt. Eine Ziege könnte ich mir gut vorstellen“, so Antje Scherf.

Ob ihr Wunsch wahr wird, bleibt abzuwarten. Denn Holly hat da ihren ganz eigenen Kopf. „Ich muss Lust darauf haben. Natürlich könnte ich es auch so zeichnen, aber dann sieht es eben nicht so gut aus“, sagt die Zwölfjährige. Somit bleibt abzuwarten, welches Motiv die nächste Postkarte von Holly Scherf ziert.

Von Kristin Engel