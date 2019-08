Altoschatz

Aus der Not eine Tugend machte jetzt die Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz: Seit vielen Jahren beantragt das Unternehmen für die Erntezeit ein Parkverbot im Flurweg, damit das Team mit Erntefahrzeugen die schmale Straße zum Betriebssitz passieren kann. „Ansonsten müssen wir unnötig lange Wege durch die Stadt fahren und würden unter anderem den Verkehr in der Wermsdorfer Straße behindern“, so Vorstandsvorsitzender Udo Morstein. In diesem Jahr wurde das Parkverbot nicht gewährt.

Nur lokale Niederschläge

Deshalb verteilten Morstein und seine Kollegin an die Anwohnerhaushalte Honig, den die unternehmenseigenen Bienen produziert hatten – dazu ein Brief mit der Bitte, den Weg frei zu halten – auch wenn kein Parkverbot besteht. „Das hat sehr gut geklappt“, resümiert Morstein gegenüber der Oschatzer Allgemeinen und freut sich, dass der Betrieb hohes Ansehen bei den Nachbarn genießt.

Ein Teil des Teams der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz beim Herbstfest der Oschatzer Werbegemeinschaft. Quelle: Christian Kunze

Die Hitze und lang anhaltende Trockenheit des vergangenen Jahres und die nur geringfügig besseren Witterungsbedingungen in diesem Jahr haben Auswirkungen auf die Erträge. Beim Raps habe man 50 Prozent der angebauten Fläche umbrechen müssen. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, spricht Morstein von einem unterdurchschnittlichen Ergebnis beim Weizen. Die lokalen Regengüsse haben zu Unterschieden geführt. „Auf Feldern, die Regen abbekamen, konnten wir mitunter einen Doppelzentner mehr einfahren als dort, wo es trocken blieb“. Noch nicht abgeschlossen ist die Maisernte, hier hat der Firmenchef die Hoffnung auf ein gutes Ergebnis noch nicht aufgegeben.

Nicht jammern, sondern anpassen

Es gebe Berufskollegen, die zum Jammern neigen. „Das nützt nichts. Vielmehr müssen wir versuchen, auf Veränderungen einzugehen, wo es möglich ist, und uns breiter aufstellen“. In der Pflicht sieht Morstein die Politiker. „Eine Debatte darüber, ob Entschädigungszahlungen nach extremen Sommern möglich und sinnvoll sind, geht am Ziel vorbei. Ich wünschte mir statt dessen mehr eigene Spielräume, beispielsweise eine nicht steuerlich relevante Ergebnisrücklage, die wir in guten Jahren bilden können, um in schlechteren darauf zurück zu greifen“. Gleiches gelte für die geforderte Schaffung von mehr Blühflächen. „Wenn dies politisch gewollt ist, muss es auch Möglichkeiten geben, das zu finanzieren“.

Für Landwirte, die Tiere halten und versorgen müssen, gestaltet sich der Alltag aufgrund der immensen Trockenheit im vergangenen Jahr noch schwieriger. Quelle: Jens Paul Taubert

Obwohl für die Honigherstellung investiert wurde, verkauft die Agrargenossenschaft ihn nicht.. Der von den derzeit drei Völkern erbrachte Honig wird verschenkt – an Geschäftspartner, Unterstützer, die besagten Anwohner oder Kindertagesstätten. „Bei den Nachbarn wirbt man damit um Verständnis, bei den Kindern ganz einfach für den Berufsstand. Denn hier lernen die Kinder das Bewusstsein für Naturprodukte, tierische und pflanzliche Erzeugnisse“.

Bewusstsein für Berufsbild

Das sei notwendig für eine spätere Ausbildung und berufliche Tätigkeit in der Landwirtschaft. „Wenn wir schon früh etwas für das Image der Landwirtschaft tun, entscheiden sich später vielleicht mehr junge Menschen für diesen Beruf“, so Morstein. Nicht zuletzt habe sich durch die Bienenhaltung auch bei seinen Mitarbeitern das Bewusstsein für die bedeutende Rolle dieser Insekten geschärft.

Von Christian Kunze