Agrargenossenschaft setzt auf Hummeln für Tomaten

Steffi Berger, Leiterin der Gärtnerei der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln, hat seit kurzem über 800 neue Mitarbeiter. Dass sie auf kleinstem Raum untergebracht sind, ist in diesem Fall weder aus epidemiologischer noch arbeitsschutzrechetlicher Sicht ein Problem.

Die neuen Mitarbeiter bewohnen einen Karton, der mitten in ihrem Arbeitsplatz, einem 950 Quadratmeter großen Gewächshaus, steht. Hier ist das Hummelvolk für die Bestäubung der rund 1400 Tomatenpflanzen zuständig.

Früchte aus allen Blütenständen angestrebt

„Unser Ziel ist, dass alle, auch die frühen Blütenstände der Tomaten befruchtet werden“, erläutert Steffi Berger. Beginne die Blüte unter Glas bei Außentemperaturen, bei denen die Insekten draußen noch nicht aktiv sind, wäre das nicht möglich. „Im Gewächshaus soll die Temperatur nachts nicht unter 17 Grad Celsius fallen, tagsüber mindestens 18 Grad betragen. Bei den Außentemperaturen, die wir in dieser Woche hatten, können wir nicht lüften“, erklärt die Leiterin der Gärtnerei. So kämen – falls sie schon unterwegs seien – keine Insekten herein. Ohne Wind und ohne Insekten jedoch sei die Bestäubung der zwittrigen Blüten nicht gewährleistet. Also wurde ein Hummelvolk einquartiert, das hier ganze Arbeit verrichtet. „Das hat unsere Erwartungen erfüllt“, betont Steffi Berger. Nicht nur bei den Pflanzen unmittelbar neben der Kiste, sondern auch am Rande des Gewächshauses sei zu erkennen, dass alle Blütenstände befruchtet worden seien. Damit könne man bei Pannovy, Sportivo, Picolino sowie den ebenfalls hier angebauten Cocktail-, Fleisch- und Eiertomaten optimistisch sein und auf einen guten Ertrag hoffen – allerdings nicht vor Ende Juni.

Erdbeerernte läuft langsam an

Langsam beginne in diesen Tagen in der Gärtnerei der Agrargenossenschaft die Erdbeerernte. Bis hier Mengen zur Verfügung stünden, die nicht schon nach wenigen Minuten verkauft seien, müssten sich die Kunden allerdings noch etwas gedulden. Richtig sei hier allerdings jetzt schon, wer eine frische Gurke aus der Region bevorzuge.

