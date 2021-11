Hundert neue Obstbäume für Liebschützberg

Liebschützberg

Knackige Äpfel, fruchtige Pflaumen und süße Kirschen: Wenn alles gut geht, können sich Spaziergänger in der Gemeinde Liebschützberg bald diese gesunden Snacks schmecken lassen. Gerade werden zwischen den Ortsteilen 100 Obstbäume neu gepflanzt. Die Gehölze sollen Lücken in alten Pflanzreihen schließen, an anderer Stelle kommen entlang von Feldwegen ganz neu Bäume in die Erde.

Ziel ist mehr Grün an Wegen und Straßen

Möglich macht das eine Spende vom ABG Gut Gaunitz. Geschäftsführer Olaf Kranen hat der Kommune Gehölze vom Wert von rund 5000 Euro gespendet, die derzeit von Mitarbeitern des Bauhofes gepflanzt werden. „Wir wollen damit den Erhalt des Straßenbegleitgrüns fördern. Mir als Landwirt ist aufgefallen, dass vielerorts Bäume verschwunden sind – da wollten wir etwas tun“, so Kranen.

Trockene Sommer haben Baumbestand zugesetzt

Volker Scholz vom Bauhof der Gemeinde bestätigt die Beobachtung, dass hier und da weniger Bäume zu sehen sind. „Viele davon waren schon alt und geschwächt und die Trockenheit der vergangenen Jahre hat diesen Bäumen dann den Rest gegeben. Durch die heißen Sommer, ohne ausreichend Regen, sind viele Bäume abgestorben“, sagt er.

Alte, robuste Sorten ausgewählt

Für die Pflanzaktion habe man vor allem alte und robuste Sorten ausgewählt. Darunter seien etwa eine Hauspflaume genauso wie die Apfelsorten Gravensteiner, Cox Orange oder Boskop. Die Gehölze würden angepasst an die jeweiligen Bodenverhältnisse gepflanzt und vom Bauhof auch in Zukunft gepflegt. Bereits vergangenes Jahr habe die Gemeinde die Nachpflanzung von 60 Bäumen veranlasst und für das kommende Frühjahr sind weitere Pflanzungen geplant.

Einladung zur Rast an Spaziergänger

„Wenn wir zusammen dafür sorgen können, dass ringsum wieder mehr Bäume wachsen, finde ich das klasse“, meint Landwirt Olaf Kranen. Das werte nicht nur die Umgebung auf, sondern biete auch Lebensraum für zahlreiche Tierarten. „Und wer dann hier spazieren geht oder mit dem Rad unterwegs ist, kann im Schatten der Bäume einfach mal eine Pause machen und natürlich auch das Obst essen“, blickt er voraus.

Von Jana Brechlin