Hunderte Besucher beim fünften Oschatzer Weihnachtssingen

Oschatz

Eine Zeitreise in das Jahr 1842, als Oschatz durch einen verheerenden Stadtbrand in weiten Teilen zerstört wurde, begleitete in diesem Jahr das schon traditionelle Weihnachtssingen der Oschatzer Werbegemeinschaft, das einst Katrin Hanel initiiert und vorangetrieben hat. Zum fünften Mal.

Grit Jähn war es, die zum wiederholten Male ihrer Geschichte des Leseadventskalenders eine besondere Note verlieh und neben einigen historisch verbrieften Persönlichkeiten und Ereignissen auch immer wieder unterhaltsame Bezüge zu aktuellem Stadtgeschehen der vergangenen Monate herstellte.

Botschaft der Nächstenliebe

Unterstützt wurde sie dabei, wie schon im vergangenen Jahr, von Janett Rohnstock und Alexander Beck. Ihnen gelang es, die passend zum Weihnachtsfest bestehende Botschaft von Solidarität und Nächstenliebe zu vermitteln – so atmeten die Zeilen die Gewissheit, dass es uns heute in vielerlei Hinsicht besser geht als vor 177 Jahren.

Diese Mischung aus gesprochenem und gesungenem Wort hielt wieder einige hundert Menschen auf dem Neumarkt, die sangen, schwatzten und zugunsten des Kinderheims der Evangelischen Jugendhilfe Obernjesa im Liebschützberger Ortsteil Borna aßen und tranken – auch der Erlös aus Lampen, Kerzen und Liederheften ging wieder eins zu eins auf das Spendenkonto für diesen guten Zweck.

Einlage vom Kirchturm herunter

Unter diesem Stern des Wohltätigen begann das Weihnachtssingen und so feierte es sein kleines Jubiläum am vierten Sonnabend im Advent. Auf der Bühne fanden sich neben dem Oschatzer Lehrerchor und den Aegidien Gospel Singers auch einige Jungen und Mädchen des begünstigten Kinderheims ein und sangen aus voller Kehle mit. Mit Solistin Tina Müller, Thomas Konopka an der Gitarre und Petra Bursy wurde das Ensemble komplett.

Nebenan stimmen die Mitglieder des Posaunenchors der Kirchgemeinde einige Melodien an und selbst vom Kirchturm herunter leistete Türmer Alexander Nitsche mit einer zur Geschichte passenden Einlage einen Beitrag.

Gemeinsam singen

„Stille Nacht, heilige Nacht“, „Morgen Kinder, wird’s was geben“ – diese und andere bekannte Lieder erklangen und brachten wohl auch den letzen in Weihnachtsstimmung – was angesichts der frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage auch notwendig gewesen sein dürfte.

Gemeinsam singen – wo gibt es das schon noch, außer in der Kirche oder dem Fußballstadion. Wer beides nicht regelmäßig aufsucht, aber dennoch gerne singt, für den ist ein Abend wie dieser die willkommene Gelegenheit, dieser Leidenschaft zu frönen. Und mit Sicherheit finden sich unter den Besuchern Bekannte und Gleichgesinnte.

Das erste Mal dabei

Das erste Mal beim Weihnachtssingen dabei waren Wolfgang und Renate Probst. Das Ehepaar hat sich aus dem benachbarten Naundorf auf den Weg gemacht, wohl wissend, dass an diesem Abend auch noch weitere Veranstaltungen in der Stadt zum Besuch und Kulturgenuss einladen. „Wir sind textsicher, bei dem ein oder anderen Text auch über die erste Strophe hinaus“, sagt sie mit einem Lachen.

