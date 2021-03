Hut ab: Stadt Oschatz plant Premiere für Abendmarkt

Oschatz

Mitte vergangenen Jahres preschte der Mannschatzer Thomas Grundmann vor. In der Juli-Stadtratssitzung brachte er erstmals die Idee in die Öffentlichkeit, in Oschatz einen Abendmarkt zu veranstalten. Vorbild sind die Städte Delitzsch, Taucha und Torgau, wo es dieses Angebot bereits gibt.

Prüfung jetzt abgeschlossen

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) sagte damals, dass die Verwaltung prüfen werde, ob es in Oschatz Bedarf für eine solche Veranstaltung gebe. Acht Monate später ist die Prüfung nun abgeschlossen. „Die Stadt hat sich entschlossen, die Organisation zu übernehmen, um den Oschatzerinnen und Oschatzern ein wirklich schönes neues Angebot zu unterbreiten“, teilte die Pressesprecherin der Stadt, Anja Seidel, auf Anfrage mit. Demnächst werde die Verwaltung mit den Planungen und Vorbereitungen beginnen. Einen konkreten Termin für den ersten Abendmarkt gebe es noch nicht, sagte sie auf Nachfrage. Wann es die Premiere geben werde, hänge auch von der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionen ab.

Unterstützung durch Thomas Grundmann und Stefan Bräuer

Ideengeber Grundmann sagt: „Ich begrüße die Entscheidung der Stadt, da das in den anderen Städten auch von der Verwaltung organisiert wird.“ Die Organisation der Auftaktveranstaltung würden er und der Event-Moderator Stefan Bräuer gern unterstützen. Nach seinen Informationen würde etwa ein Dutzend Händler aus der Region gern mit eigenen Ständen auf dem Oschatzer Abendmarkt präsent sein. Auch überregional bestehe Interesse an einer Teilnahme.

Anja Sahlbach im Naturwarenladen Sahlbach Cavertitz Quelle: Jana Brechlin

„Das muss einfach mal gemacht werden. Ich bin auf jeden Fall dabei“, sagt Anja Sahlbach, die in Cavertitz einen Naturwarenladen betreibt. Auf den Abendmärkten in Delitzsch, Taucha und Torgau, wo sie bereits ihre Produkte wie Fruchtaufstriche, Säfte, Liköre oder Naturseifen aus eigener Herstellung offeriert, hat die Cavertitzerin gute Erfahrungen gesammelt. „Daumen hoch: Die Städte werden belebt, es ist ein schönes Gefühl. Das kommt sehr gut an. Ich habe mich schon für alle Märkte angemeldet.“ Auch mit ihrem Umsatz auf den Abendmärkten ist sie zufrieden. Einen Rat für die Oschatzer Organisatorinnen hat die Cavertitzerin noch: „Es müsste jetzt darauf geachtet werden, dass die Termine der Abendmärkte nicht miteinander kollidieren.“ Sie empfiehlt Freitagabend für Oschatz – in Abstimmung mit Taucha und Torgau.

Selbst im Nachbar-Bundesland Sachsen-Anhalt wird die Diskussion um den Oschatzer Abendmarkt mit großem Interesse verfolgt. „Wir haben auf jeden

Pantoffel Weiß Jessen Quelle: privat

Fall Interesse“, sagt Peter Weiß, der mit seiner Frau Carola in Jessen Pantoffeln aller Art herstellt – und auch auf Märkten vertreibt. Auf dem Torgauer Abendmarkt ist er bereits von Anfang an präsent. „Der Abendmarkt in Torgau wird sehr gut angenommen, dort bin ich mit dem Umsatz zufrieden.“

Seit 2019 gibt es in Delitzsch in der schönen Jahreszeit einmal im Monat immer donnerstags einen Abendmarkt von 16 bis 21 Uhr. Der abendliche Bauernmarkt soll vor allem Pendlern und Berufstätigen die Möglichkeit bieten, frische Lebensmittel und regionale Produkte kaufen zu können. Insgesamt lädt die Stadt Delitzsch in diesem Jahr zu fünf sogenannten „delitziösen“ Abendmärkten ein. Das Konzept ist auch im regionalen Umfeld auf Interesse gestoßen. Andere Kleinstädte folgen mittlerweile dem Vorreiter Delitzsch. In Torgau wurde erstmals am 5. Juni 2020 von 16 bis 21 Uhr zum Abendmarkt mit regionalen Produkten eingeladen. In Taucha bei Leipzig war am 26. Juni 2020 Premiere für den Abendmarkt von 16 bis 21 Uhr, der in der Sommerzeit an jedem letzten Freitag des Monats angeboten werden soll.

Von Frank Hörügel