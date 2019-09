Hyundai-Autohaus Wacke aus Oschatz auf Expansionskurs in Grimma

Oschatz/Grimma

Oschatzer Unternehmen weiter auf Expansionskurs. Im Frühjahr 2020 will das Autohaus Ronny Wacke auch in den Grimmaer Automobil-Markt vordringen. „ Grimma, das zum Marktgebiet Döbeln zählt, ist ein sehr attraktives Gebiet mit circa 2800 Neuwagenzulassungen im Jahr. Von dem Kuchen wollen wir auch ein Stück abhaben“, erzählt Verkaufsleiter und Assistenz der Verkaufsleitung Marcus Graupner. So entsteht derzeit an den Gerichtswiesen auf rund 3300 Quadratmetern Grundstück ein 850 Quadratmeter großes Autohaus mit Ausstellungsraum und Werkstatt. Geplant wurde das Autohaus von der AmP Ingenieurgesellschaft in Riesa. Für den Bau verantwortlich ist Metallbau Martin aus Hartha. Rund vierzig Fahrzeuge sollen auf dem Gelände Platz finden und zum Verkauf angeboten werden. Zusätzlich entstehen mit dem Standort zehn Arbeitsplätze in Service und Verkauf.

Graupner ist optimistisch, in Grimma ein erfolgreiches Geschäft auf die Beine zu stellen: „Wir wollen einen Marktanteil fernab der acht Prozent erreichen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber nicht unmöglich.“ Zum Vergleich: Deutschlandweit liegt Hyundais Marktanteil bei PKW-Neuzulassungen bei rund 3,3 Prozent. So wollen Wacke und sein Team bis 2021 jährlich etwa 180 Neu- und 250 Gebrauchtwagen verkaufen. Es ist die vierte Filiale des Autohauses Ronny Wacke nach Standorten in Oschatz, Riesa und Luppa.

Von Bastian Schröder