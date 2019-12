IKK vergibt Exzellenz-Siegel an Betrieb aus Gerichtshain

Grimma

Die Krankenkasse IKK Classic hat an einen Betrieb des Landkreises sowie einen in Nordsachsen das Exzellenz-Siegel für „herausragendes betriebliches Gesundheitsmanagement“ verliehen. So wurden dem Backhaus Wentzlaff aus Sornzig ( Nordsachsen) und der Wellner Kommunikation/ Automatisierung GmbH aus Gerichtshain diese auf ein Jahr befristeten Zertifikate überreicht.

Zwei regionale Unternehmen sind „ Exzellenzbetriebe “

Beide Unternehmen sind damit nur zwei von insgesamt 34 Betrieben, die bundesweit von der IKK als „ Exzellenzbetriebe“ in der Kategorie „Gesundes Handwerk“ zertifiziert wurden. Mit dieser Auszeichnung werden Bemühungen um das individuelle Gesundheitsverhalten der Mitarbeiter und Verbesserungen deren Arbeitsbedingungen gewürdigt. „Nicht erst durch diese Maßnahme der Zertifizierung, sondern schon seit 25 Jahren haben wir den Einklang von Gesundheit, Familie und Beruf im Fokus“, erklärte Peter Wentzlaff.

IKK Regionalgeschäftsführer Karsten Ullmann (r.) begrüßt die Gäste der kleinen Zeremonie in der IKK Geschäftsstelle Grimma Quelle: Frank Schmidt

Und dafür habe man auf körperliche Entlastungen durch entsprechende Technik und Technologien im Betrieb geachtet, ließ der 60-jährige Unternehmer wissen. Der elf Jahre jüngere Jörg Wellner setzte in seinem Betrieb unter anderem auf körperliche Aktivitäten seiner Mitarbeiter und auf gesunde Ernährung.

Die Urkunden für herausragendes betriebliches Gesundheitsmanagement. Quelle: Frank Schmidt

Thema Gesundheit kommt bei Mitarbeitern an

Grundsätzlich, so die Erfahrungen der beiden Geschäftsführer, sei man mit diesem Thema gut bei den Mitarbeitern angekommen. Allerdings räumt Wellner ein, dass diese Anliegen auch über die Berufsgenossenschaft und die Krankenkassen in die Betriebe hineingetragen werden. „Mit deren Hilfe haben sich dann auch viele Mitarbeiter entsprechende Gedanken gemacht“, sagte Wellner.

Von Frank Schmidt