Idee für Wissenschafts-Campus in Wermsdorf wird weiter verfolgt

Wermsdorf

Forschung auf dem Land, kann das gelingen? Die Redner am Dienstagabend sind davon überzeugt. Wissenschaftler, Unternehmer, Politiker und Raumplaner trafen sich zur Präsentation, bei der es um Biotech-Ansiedlungen und ihre Erfolgsfaktoren im ländlichen Raum ging, im Kultursaal der Wermsdorfer Hubertusburg.

Kein Zuschlag für „Kohlemillionen“

Ausgangspunkt dafür war die Bewerbung des Forschungskonsortiums Data Med Sachsen für die millionenschwere – konkret geht es um 170 Millionen Euro jährlich – Förderung, die der Bund zum Ausgleich des Kohleausstiegs aufgelegt hat. Um das Ende der Förderung wirtschaftlich zu begleiten, sollen im Lausitzer und mitteldeutschen Revier jeweils zwei Großforschungszentren entstehen. Und auch, wenn die Data Med Sachsen dafür nicht in die engere Wahl kam, halten die Initiatoren an ihren Plänen fest – und setzen dabei vor allem auf eine dezentrale Lösung abseits der großen Städte.

Biodaten sammeln und vernetzen

Professor Joachim Beige, Chefarzt im Leipziger St. Georg, erklärte dabei den Ansatz: Im Kern geht es darum, möglichst viele Biodaten von Patienten zu sammeln und diese – unter Einbeziehung der Datenethik – Wissenschaft, Medizinern, Pharmazie und nicht zuletzt den Patienten selbst zur Verfügung zu stellen. Bislang gebe es diese Verbindungen in einem Netz noch nicht. Dabei könne man Risikomodelle entwickeln und anhand des Auslesens bestimmter Daten schneller in der Therapie reagieren.

Dezentrale Strukturen nutzen

„Wir wollen dafür dezentrale Strukturen nutzen“, machte Joachim Beige deutlich. Eine IT-Zentrale für die Integration der Daten, Räume für Ausbildung oder Labor könnten zum Beispiel in einem Teil von Schloss Hubertusburg entstehen. Mit dieser „verwegenen Idee“ habe man sehr schnell begeisterungsfähige Menschen gefunden. Auch der Verband der sächsischen Hausärzte sei an diesem Vorschlag interessiert gewesen.

Rundflügel im Schloss Hubertusburg

Immerhin 8000 Quadratmeter Fläche biete der nördliche Rundflügel des Schlosses, so Bürgermeister Matthias Müller (CDU): „Da kann man allerhand machen.“ Im Hinblick auf die Ausschreibung des Wettbewerbes, der eine Großforschungseinrichtung mit 1500 Mitarbeitern will, sagte Müller: Diese Zahl an Menschen samt Familien könnte in Sachsen überhaupt keine Kommune außerhalb von Leipzig, Dresden oder Chemnitz aufnehmen. Eine entsprechende Entscheidung würde das Gefälle zwischen Stadt und Land weiter verstärken. Der bessere Weg seien aus seiner Sicht verschiedene Standorte im ländlichen Raum.

Vorbild: Biotech-Firmen in Rostock

Dass das funktionieren kann, hat Biotech-Unternehmer Professor Arndt Rolfs schon mehrfach vorgemacht. Nicht in Berlin, sondern in Rostock hat er Firmen gegründet. Für eine davon waren zuletzt 1200 Mitarbeiter tätig, davon 80 Prozent, die aus dem Ausland extra umgezogen sind. Ein attraktives Gelände in einem schönen Umfeld und eine gute digitale Anbindung seien dafür extrem wichtig, sagte er. „Die Ressourcen der Region sind Landschaft und Natur“, so Rolfs.

Kurze Wege in der ländlichen Region

Gerade die Provinz habe in vielerlei Hinsicht große Vorteile: Da man sich kennt, gebe es kurze Wege, was schnelle Entscheidungen ermögliche. Dennoch müsse sich auch grundlegend etwas ändern, wenn Deutschland den Anschluss an andere Nationen nicht verpassen wolle: „Die völlige Überbürokratisierung in vielen Bereichen ist eine Katastrophe. Wir brauchen eine moderne Innovationspolitik.“ Anstatt Betonburgen zu schaffen, müsse man nutzen, was vorhanden sei.

Ziele hartnäckig verfolgen

Professor Andreas Berkner vom Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen appellierte an die Hartnäckigkeit der Akteure und warb dafür, das Ziel weiterzuverfolgen: „Wenn man durch die Vordertür rausfliegt, muss man zur Hintertür wieder rein.“ Er sei dafür, die Dimension einer Großforschungseinrichtung zu überdenken, zumal es eine steigende Tendenz, auf das Land zu ziehen, gebe. In Städten wie Leipzig sei Bauen längst zu teuer und mit gutem Internet und bequemer Zuganbindung sei auch die Region attraktiv.

Nicht aufgeben ist Devise

Man werde weiter dranbleiben, versicherte Joachim Beige vom Konsortium Data Med Sachsen: „Wir werden das Hintertürchen suchen und geben nicht auf.“ Bislang gebe es ein solches Datennetzwerk auch in China oder den USA noch nicht.

Von Jana Brechlin