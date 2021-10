Wermsdorf

Unbekannte Täter haben in Wermsdorf offenbar ein Zeichen des Protests setzen wollen. Sie brachten illegal im Kreuzungsbereich Hirschplatz – Altes Jagdschloss – Luppaer Straße mit weißer Farbe zwei Fußgängerüberwege ohne eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung auf der Straße auf, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Aktion spielte auch auf Facebook eine Rolle: User Michael Gehring fotografierte die fragliche Kreuzung und fragte an, was dort passiert sei.

Farbe verteilte sich auf Asphalt

Der gestrigen Mitteilung des Oschatzer Reviers zufolge wurde durch die Überfahrungen durch mehrere Autos die noch nasse Farbe auf dem Asphalt großflächig verteilt. Darüber hinaus stellten die Täter ein Pappschild – 1,10 mal 0,6 Meter groß – auf. Mit der Aufschrift: „Muss hier erst ein Kind sterben, bevor etwas passiert?“.

Tatzeitraum: Freitag voriger Woche zwischen 18 und 22 Uhr.

Die Polizei in Oschatz ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und benötigt zur Aufklärung des Falls Hilfe.

Zeugen gesucht

Wer kann Angaben zum Täter beziehungsweise den Tätern machen oder hat etwas beo bachtet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Oschatz unter Telefon 03435/6500 oder persönlich entgegen. Die Vorgangsnummer lautet 4641/217149510.

Einen ähnlich gelagerten Fall hatte es in der Vorwoche in Markranstädt gegeben. Im Ortsteil Großlehna wurde in der Paul-Groh-Straße ein Zebrastreifen auf der Fahrbahn entdeckt, der mitten ins Feld führte. Stadt ist klar: Kein dummer Jungenstreich, sondern erhebliche Sachbeschädigung.

