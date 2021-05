Illegaler Müll in Oschatz – Jugendliche packen bei Beräumung ordentlich an

Oschatz

Dachpappe, alte Autoreifen, Glasflaschen, Planen, Verpackungsmüll und noch so einiges mehr an Abfall sammelten am Wochenende ein gutes Dutzend junge Oschatzer im ehemaligen Motocrossgelände gegenüber dem Anglerparadies in Altoschatz ein. Unter Anleitung des städtischen Jugendarbeiters René Werner konnte so schon nach wenigen Stunden am Sonnabendvormittag ein ganzer Container voll Unrat entsorgt werden.

„Es ist schon erschreckend, was sich hier auf dem städtischen Areal in den vergangenen Monaten alles so angesammelt hat“, stelle René Werner mit Blick auf den Müll fest, denn die überwiegend männlichen Jugendlichen in zahlreichen Säcken und mit drei Schubkarren aus dem Gelände herausgeholt hatten. Obwohl die jungen Leute die Hinterlassenschaften selbst nicht zu verantworten haben, beseitigen sie sie jetzt. Denn, da sind sie sich einig, der entsorgte Müll bietet keinen schönen Anblick. Die illegalen Ablagerungen gehen wohl in Masse auf Erwachsene zurück.

Gelände soll umgestaltet werden

Im oberen Bereich der einstigen Rennstrecke sind die aktiv gewordenen Jugendlichen bereits regelmäßig mit Fahrrädern unterwegs und würden sich freuen, wenn das bald auch wieder auf der gesamten Strecke möglich wäre. Dafür müsse laut René Werner jedoch noch einiges vorbereitet werden. „Im Moment sind wir noch auf der Suche nach Möglichkeiten, hier etwas Neues schaffen zu können“, so René Werner. Bis es soweit ist, wird wohl noch der ein oder andere Arbeitseinsatz zum Müll beseitigen notwendig sein.

Von Christian Kunze