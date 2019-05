Leuben

So etwas wie beim Löscheinsatz beim illegalen Walpurgisnacht-Feuer am Dienstagabend im Stadtteil Leuben hat der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke in seiner Laufbahn als Feuerwehrmann noch nicht erlebt. „Wir sind bei unserer Arbeit massiv behindert worden. Die ganze Zeit über mussten wir uns sehr böse und unschöne Beschimpfungen unter der Gürtellinie anhören – und es sind permanent leere Bier- und Sektflaschen nach uns geworfen worden. Unsere Kameraden sind sehr, sehr sauer, denn wir haben nur unseren Job gemacht“, sagt Natzke. Nur, weil die Feuerwehrmänner den Flaschenwürfen ausweichen konnten und mit Schutzkleidung und Helmen ausgerüstet waren, sei niemand verletzt worden.

Entschuldigungsanrufe

Die Pöbeleien seien von einer Gruppe von 25 bis 30 hauptsächlich älteren Männern ausgegangen. „Es war bei weitem nicht das ganze Dorf beteiligt. Und wir haben danach auch schon einige Entschuldigungsanrufe bekommen“, so der Oschatzer Wehrleiter.

Laut Natzke war das Abbrennen des Walpurgisnacht-Feuers nicht genehmigt worden, weil sich in dem Haufen auch Bauschutt, Styropor und Plaste-Müll befunden habe. Das Feuer sei dennoch entzündet worden. Polizei und der Einsatzdienst der Feuerwehr rückten am Dienstag gegen 21.45 Uhr an. Doch die anwesenden Leubener hätten keine Anstalten gemacht, die Flammen zu löschen. Darauf habe die Polizei entschieden, dass die Feuerwehr die Flammen bekämpfen solle. Ein Löschfahrzeug der Oschatzer Wehr mit zwölf Kameraden rückte an. Nachdem die letzten Flammen schließlich erloschen waren, kamen die Einsatzkräfte gegen 1.15 Uhr am Mittwoch im Oschatzer Gerätehaus an.

Leubener unter Generalverdacht

Der Leubener Udo Sauermann war am Dienstagabend vor Ort, röstete dort mit seinen Enkeln Knüppelteig über einer Feuerschale. „Mich stört, dass wir Leubener nun als Brandstifter unter Generalverdacht gestellt werden. Wir wissen nicht, wer das große Feuer angezündet hat“, sagt er. Und in dem Haufen habe es auch kein Styropor gegeben. Von Beleidigungen gegenüber den Oschatzer Feuerwehrleuten habe er nichts mitbekommen. „Das kann ich nicht nachvollziehen.“

Die Polizei ermittelt mittlerweile wegen fahrlässigen Herbeiführens von Brandgefahr, Beleidigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Umweltordnungswidrigkeit. Laut Pressesprecherin Maria Braunsdorf liegen auch Anzeigen zu weiteren Straftatbeständen vor. Die Polizei prüfe deshalb zudem, ob wegen Behinderung von Einsatzkräften und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt werde. Laut Maria Braunsdorf wurde am Dienstagabend in Leuben kein Polizeibeamter verletzt.

Oberbürgermeister ist verärgert

Marek Schurig vertritt die Interessen der Leubener in der CDU-Fraktion des Oschatzer Stadtrates. Er selbst war am Dienstagabend bei den Auseinandersetzungen am Sportplatz nicht dabei und ist empört über das Verhalten einiger Bewohner seines Heimatdorfes. „Ich werde mich beim Wehrleiter der Oschatzer Feuerwehr dafür entschuldigen“, sagte er auf Anfrage.

Auch der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) ist verärgert: „Das sind klare Regelverstöße gegen das städtische Ordnungsrecht, die wir nicht dulden werden.“ Die Stadt werde reagieren, sobald die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen habe.

Von Frank Hörügel