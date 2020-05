Im April 1945 wurde die Kleinbahn bei Oschatz vom Tieffliegern beschossen

Oschatz/Mügeln

„Fotos zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Oschatz habe ich nicht, aber ich habe noch die Aufzeichnungen meine Mutter Gretel Schubert über die letzten Kriegstage in Oschatz“, sagt Gabriele Schreiber aus Mügeln am Telefon. Sie reagiert damit auf den OAZ-Aufruf, nach Fotos zum Kriegsende in der Collm-Region zu suchen.

„Meine Mutter ist 2008 gestorben und in ihrem Nachlass haben wir den Bericht über einen Tieffliegerbeschuss der Kleinbahn bei Oschatz im April 1945 gefunden. Sie hatte uns schon vorher davon erzählt. Aber offenbar war ihr die Erinnerung so wichtig, dass sie die Begebenheit auch aufgeschrieben hat“ sagt Gabriele Schreiber.

Anzeige

Gretel Schubert schreibt: „Seit Juni 1944 war ich noch einmal bei der damaligen Firma Marthaus AG Oschatz – Junkers Flugzeug- und Motorenwerke Werft Leipzig – dienstverpflichtet. Vorher war ich ab 1940 bei den Mitteldeutschen Stahlwerken Gröditz verpflichtet.

Weitere LVZ+ Artikel

Beschäftigt war ich bei Junkers in der Anmeldung. Das kleine Häuschen in der Lichtstraße steht heute noch, damals eine Holzbaracke. Die Belegschaft war ein zusammengewürfelter Haufen aus allen Gegenden. Es waren vorwiegend Leipziger und Zwangsarbeiter aus Belgien, Holland und Frankreich.

Es war Mitte April 1945 an einem Vormittag. Wir bekamen die Durchsage eines Panzeralarms für den Raum Oschatz und dass die Stadt geschlossen wird. Wer sich noch nach Hause durchschlagen konnten, kann gehen. Traudel Geipel und ich schnappten unsere Fahrräder und radelten in Richtung Weinberg los. Wir hatten Glück, dass die Sperre noch nicht fertig war und wir raus in Richtung Mügeln fahren konnten. In der Luft hörten wir aber schon die Tiefflieger herranschwirren. Trotzdem sind wir noch schnell nach Altoschatz runter gefahren. Der Zug 10.30 Uhr hielt dort noch. Unvergessen für uns beide war, dass uns der Zugführer noch fragte, wo wir beiden jetzt noch hin wollten mit den Rädern und er nahm uns mit.

Es sollte nur eine kurze Fahrt werden. Gleich hinter Saalhausen-Leuben kamen die berüchtigten Tommys und griffen den Zug von beiden Seiten im Tiefflug an. Eine Krachsalve ertönte und der Zug stand. Der Beschuss dauerte so lange, bis sich niemand mehr rührte. Wir sind gleich zum Anfang aus dem Gepäckwagen raus über die Wiese gerannt und haben uns zwischen den Bäumen versteckt und mussten das schlimme Schauspiel beobachten. In das Gehölz haben sich auch andere Fahrgäste gerettet. Später kamen Sanitäter und haben die Toten und Verwundeten aus dem Zug geholt. Auch der Lokführer befand sich unter den Toten. Erst nach Stunden sind wir über Schleichwege zu Hause angekommen. Es muss wohl der 15. oder 16. April 1945 gewesen sein. So einen Tag vergisst man nie.“

Aufgeschrieben hat Gretel Schubert ihre Erinnerungen viele Jahre nach 1945 per Schreibmaschine auf einem A-4-Blatt. „Die Geschichte war in unserer Familie bekannt, aber ich wusste nicht, dass meine Mutter sie auch aufgeschrieben hatte“, erinnert sich Gabriele Schreiber im Nachhinein. Sie fügt hinzu, dass sie die Worte heute noch sehr bewegen. „Ich glaube, dass meine Mutter sich sehr freuen würde, wenn diese Erinnerungen nicht verloren gehen. Aus diesem Grund freue ich mich sehr über die Veröffentlichung dieser Zeilen in der Zeitung“, sagt sie. Dass es noch Fotomaterial aus dieser Zeit und zu diesem Vorfall gibt, hält sie für unwahrscheinlich. „Die Leute haben damals um ihr Leben gebangt, da hatte wohl niemand die Nerven, Fotos zu schießen“, vermutet sie.

Von Hagen Rösner