Im Gruselexpress zum Mügelner Feuerspektakel

Mügeln

Feuerkörbe und Lichterketten verleihen dem Mügelner Bahnhof gemeinsam mit den vielen kleinen und großen kostümierten Besuchern etwas Mystisches an diesem Abend. Gespenster, Hexen, Vampire und andere Gestalten wollen am Vorabend des letzten Oktobertags gemeinsam Halloween feiern. Die meisten von ihnen reisen mit dem in einen Gruselexpress verwandelten „Wilden Robert“ an, der diesmal von Werner Springer gesteuert wird.

Wahrsagerin Sibylla von Frankleben

Auf dem Bahnhofsgelände warten verschiedene Angebote auf die Besucher, die sogar wie Familie Bergmann aus Chemnitz, von weit her nach Mügeln gekommen sind. „Wir hatten schon viel von dem Spektakel hier gehört und ich freue mich, dass es nun endlich auch mit einem Besuch geklappt hat“, so Ina Bergmann. Der erste Weg führt Mutter und Tochter zu Wahrsagerin Sibylla von Frankleben alias Sibylla Wischgoll. Ihr Domizil hat sie an diesem Abend im einstigen Stellwerk aufgeschlagen. Karten legen, aus der Hand lesen – Jung und Alt will wissen, was die Zukunft bringt oder welcher Wunsch besonders schnell in Erfüllung gehen kann. Auch die Jüngsten wollen das Glück bei ihr herausfordern. Mit dem Daumen auf eine ganz bestimmte Stelle auf den einzelnen Seiten des Glücksbuches gedrückt und schon wissen sie zum Beispiel, an welchem Wochentag sie besonders glücklich sein werden oder was ihre Glückszahl für die nächsten Monate ist.

Tigerpython weist die Zukunft

Zum Abschied erhält jeder von Wahrsagerin Sibylla ein Stück Schlangenhaut. „Die stammt von einem Tigerpython. Wenn Du einen Wunsch hast, dann schreib ihn auf einen Zettel und wickle ihn damit ein. Dann alles an einen geheimen Ort verstecken. Wenn der Wunsch erfüllt ist, alles zusammen verbrennen“, so die Wahrsagerin. Sie beteuert, dass sie schon etliche Dankesbriefe erhalten habe, weil ihre Voraussagen eingetroffen seien.

Doch dann herrscht Aufbruchstimmung. Vor dem Bahnhof flackern die Signallichter der Mügelner Feuerwehr auf, die kleine Hexen, Geister und Co zum Lampionumzug rufen.

Bastelangebote im Güterschuppen

Während die Plätze an den Feuerstellen nach Einbruch der Dunkelheit und wegen der Kälte zum Verweilen genauso wie Glühwein an den Verkaufsständen besonders gefragt sind, zieht es Kreative in den Güterschuppen. Verschiedene Bastelangebote gibt es hier. Die nutzt auch die Mügelnerin Regina Kopenhagen mit ihren Enkelinnen Lucy und Lilli aus Oschatz. Die Mädchen haben Freundinnen mitgebracht. Sie basteln gemeinsam Fledermauslaternen.

Geister suchen Mügeln heim

In ihrer Nähe bieten Anja Menzel und Gabriele Fritsch an einem Stand Teig für Knüppelkuchen und Würstchen zum Grillen an den Feuerschalen im Freigelände an. Sie sind zwei von der großen Helferschar vom Förderverein Wilder Robert und von der Döllnitzbahn, die zum Gelingen des Spektakels beitragen und vor allem die Kinder erfreuen.

Feuerschau mit „Al-Madina“

„Das ist hier wirklich immer toll. Seit wir zum ersten Mal hier waren, wollen unsere Kinder immer zu Halloween nach Mügeln“, erzählt Franka Funker aus Leipzig beim Warten auf die Feuerschau mit „Al-Madina“. Bei der Halloween-Feuer-Show tanzten Geister und auch ein Teufel stattete dem Bahnhof einen Besuch ab. Begeistert sahen die Zuschauer atemberaubende fliegende Feuer. Funken sprühten bei anderen Darbietungen der Truppe und natürlich erklangen auch fremde, mystische Töne im Programm. Am Ende verzogen sich die grusligen Gestalten und andere Besucher in den Gruselexpress oder die eigenen vierrädrigen Gruselkutschen, um den Heimweg in die frostige Nacht anzutreten. „Es ist einfach immer wieder schön und die Kinder lieben das Spektakel hier. Da muss man einfach kommen“, resümierte ein Familienvater auf dem Weg.

Von Bärbel Schumann