Schmannewitz/Dahlen

Nicht nur schnelles Internet, auch schnelle Zugverbindungen sind nötig, damit Einwohner auf dem Land nicht den Anschluss verlieren. Das wurde diese Woche bei der Diskussionsrunde zur Dahlener Heide in Schmannewitz deutlich.

Wenn Menschen in die Region gelockt werden sollen, brauche es eine gute Zugverbindung, so die Forderung aus den Reihen der Schmannewitzer. Davon würden neben Ausflugsgästen vor allem auch die Pendler profitieren, die täglich zur Arbeit nach Leipzig oder Dresden unterwegs sind. Ein Einwurf von Uta Schmidt vom Kreisverband der Bündnisgrünen ließ in diesem Zusammenhang aufhorchen: „Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Bahn in den nächsten Jahren im halbstündigen Takt Züge auf dieser Strecke fahren lassen will“, sagte sie.

Verkehrsverbund Oberelbe bestätigt Ziel

Was an diesen Plänen dran ist, fragte die OAZ beim Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (VVO) nach, der für die Planung und Vergabe der Leistungen im Personennahverkehr auf der Schiene zuständig ist. „In der Tat gibt es unser Ziel, das Angebot zwischen Dresden und Leipzig zu verdichten“, bestätigte Christian Schlemper, Pressesprecher beim VVO. Dies ist Teil des Zielnetzes für den Eisenbahnverkehr und Teil des Nahverkehrsplans.

Termin für bessere Zeiten offen

Technisch soll es künftig möglich sein, mehr Züge auf die Strecke zwischen Leipzig und Dresden zu schicken. „Die Strecke selber wird ja derzeit modernisiert, so dass eine Taktverdichtung möglich sein wird“, unterstrich der Sprecher. Zu einem Zeitplan, wann Pendler und Besucher mit halbstündlich abfahrenden Bahnen rechnen können, gibt es derzeit noch keine Aussagen. Die Finanzierung der ehrgeizigen Pläne ist noch offen, so VVO-Sprecher Christian Schlemper. Es handele sich bislang lediglich um perspektivische Planungen. Für Bahnkunden heißt das, abwarten und sich vorerst weiter auf die stündliche Abfahrt des RE 50 einrichten.

Von Jana Brechlin