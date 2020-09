Im Notfall muss schnelle Hilfe für Patienten inder Region Oschatz her

Oschatz

Mit Callcentern hat wohl jeder schon unangenehme Erfahrungen gemacht. Wer etwa bei seinem Telefonanbieter ewig in der Warteschleife vertröstet wird, bei dem wächst von Minute zu Minute die Verärgerung über diesen Dienstleister. Ähnlich verhält es sich mit dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst für die Region Oschatz. Dieser Service soll außerhalb der Öffnungszeit der Bereitschaftspraxis in der Collm-Klinik dringende ärztliche Hausbesuche vermitteln. So die Theorie, doch die Praxis kann auch ganz anders aussehen. Das zeigen zwei Fälle aus Wermsdorf und Collm.

Weiter Weg bis zur medizinischen Hilfe

Wer die Telefonnummer 116117 des Bereitschaftsdienstes anruft, für den kann es noch ein weiter Weg bis zur medizinischen Hilfe sein. Das Grundproblem dabei scheint zu sein, dass sich die Vermittlungszentrale in Leipzig befindet und die Mitarbeiter dort eher wenig Ahnung von den örtlichen Gegebenheiten in der Region Oschatz haben. Dazu kommt noch, dass sowohl die technische als auch die personelle Ausstattung der Vermittlungszentrale nach eigener Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung (KVS) noch ausbaufähig ist. Dieser Erkenntnis muss die KVS nun schnellstmöglich Taten folgen lassen. Patienten in der Region Oschatz müssen darauf vertrauen können, dass ihnen im Notfall schnell geholfen wird.

Von Frank Hörügel