Im Oschatzer Lindeneck wird wieder Bier gezapft

Oschatz

„Endlich ein Stück Freiheit zurück“, sagt Tony Wenke aus dem Strehlaer Stadtteil Unterreußen. Der 43-Jährige ist mit seiner Familie am Vormittag des Pfingstsonnabends nach Oschatz gefahren – und einer der ersten Gäste in der Gaststätte Lindeneck in der Goethestraße. Nach sechseinhalb Monaten Lockdown kann Wirt Ulf Jungnitz endlich wieder Gäste im neu überdachten Freisitz (26 Plätze) der Gaststätte empfangen.

Zur Feier des Tages ein Rumpsteak

Zur Feier des Tages lässt sich Tony Wenke nicht nur ein Bier schmecken, sondern bestellt auch gleich ein Rumpsteak zum Mittag. „Meine Frau und meine Schwiegermutter kochen auch gut, aber in der Gaststätte schmeckt das ganz anders“, sagt der Familienvater.

Umsatz sank auf bis zu 20 Prozent

Wirt Jungnitz ist froh, dass es jetzt wieder losgeht. In den vergangenen Monaten haben sich der 55-Jährige und sein Team mit einem Essen-Abholservice über Wasser gehalten. „Wir haben das probiert, um den Kontakt zu unseren Kunden nicht zu verlieren.“ Der Umsatz sank in dieser Zeit auf bis zu 20 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Corona. „Ich sage es ganz ehrlich: Ohne Hilfe vom Staat wären wir weg. Und wir sind auch den Gästen und Betrieben dankbar, die uns in dieser Zeit unterstützt haben“, sagt Jungnitz. Seinen Koch und eine Küchenhilfe hätten zum Glück dank Kurzarbeit nicht entlassen werden müssen.

Wochentags Mittagessen auf der Terrasse

Vorläufig hat die Gaststätte donnerstags und freitags ab 16 Uhr sowie sonnabends und sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Das tägliche Mittagsangebot von Montag und Freitag soll beibehalten und erweitert werden. „Ab 31. Mai wollen wir unsere zwei Mittagsgerichte gegen einen kleinen Aufpreis auch auf unserer Terrasse servieren“, sagt Jungnitz.

Imbiss im Bad Mügeln ab Juni

Der Wirt hofft nun auf einen guten Sommer – und zwar gleich doppelt. Für den Freisitz im Oschatzer Lindeneck und den Imbiss im Stadtbad Mügeln, den er außerdem betreibt „Wenn das Wetter mitspielt, soll es im Freibad Mügeln in der ersten Juni-Woche losgehen.“

Von Frank Hörügel