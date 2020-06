Im Oschatzer Museum bitten Puppen zu Tisch

Oschatz

„Wir denken nur noch in der Größenordnung von Puppen oder Playmobil-Figuren“, sagt Karin Neubauer. Mit „Wir“ meint die 61-Jährige sich selbst, ihren Lebensgefährten Andreas Schmutzler (67) und ihre Tochter Denise Neubauer (37). Zusammen bilden sie das Modellbau-Team Chemnitz. „Das ist ein Familienunternehmen“, sagt die Chemnitzerin.

Neue Sonderausstellung

Was bei dieser Unternehmung heraus kommt, das können die Oschatzer ab sofort in der neuen Sonderausstellung „Puppen bitten zu Tisch“ im Stadt- und Waagenmuseum sehen und erleben.

Puppengeschirr Museum Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Ende 2018 trafen sich die Mitglieder des Modellbau-Teams Chemnitz das erste Mal mit der Oschatzer Museumsleiterin Dana Bach. Nach anderthalb Jahren Vorbereitung ist die Schau nun aufgebaut. Die Chemnitzer zeigen in einer Welt der Miniaturen zahlreiches Puppengeschirr für Kinderhände, das mit kulinarischen Köstlichkeiten in Szene gesetzt ist. Dieses Geschirr ist von seiner Form und vom Material her ein wirkliches Abbild des Geschirrs aus der Küche der Erwachsenen.

Aufwendig nachgestalteten Rauchfangküche

Vom Kupfergeschirr in einer aufwendig nachgestalteten Rauchfangküche über Geschirr aus Weißblech, Glas, Holz, Kunststoff, Messing, Porzellan, Ton und Zinn bis hin zu Edelstahltöpfen in einer modernen Küche im Miniaturformat wird eine Entwicklungsgeschichte des Küchengeschirrs erzählt.

Puppenstube Museum Oschatz. Quelle: Frank Hörügel

In den ausgestellten Szenen, Puppenküchen, Puppenstuben und Kaufmannsläden nehmen große und kleine Puppen ihre Mahlzeiten ein. Eine Hochzeitsgesellschaft mit Porzellan-Sammlerpuppen kann man dabei beobachten, wie sie das köstlich kalte Buffet genießt. Die Tischlein sind gedeckt und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Jedes Messer und jeder Teller auf dem Tisch, jedes Glas Marmelade im Regal, sogar der Nachttopf unterm Bett wurden per Hand einzeln an Ort und Stelle gebracht.

Seit 40 Jahren auf Trödelmärkten unterwegs

Ihre Sammelleidenschaft für Puppen und Puppenhäuser entdeckte Karin Neubauer bereits als Kind. Seit 40 Jahren ist sie auf Trödelmärkten unterwegs, immer auf der Jagd nach kleinem Geschirr oder winzigen Lebensmitteln. Mittlerweile hat sie tausende Teile gesammelt. Im vergangenen Jahr konnte sie zum Beispiel auf dem September-Trödelmarkt in Oschatz Mini-Gebäck aus Kunststoff erwerben. Vor zehn Jahren war die Sammlung dann reif für die erste Ausstellung.

Während sich Karin Neubauer um die Puppen, ihre Häuser und ums Geschirr kümmert, hat sich ihre Tochter auf Playmobil-Figuren und ihr Lebenspartner auf Holzarbeiten und die Elektrik spezialisiert.

Tischgesellschaft in ausrangierten Wein-oder Schuhkartons

Beim Bau der Puppenstuben lässt das Modellbau-Team Chemnitz seiner Kreativität freien Lauf. Da findet sich die Tischgesellschaft schon mal in einem ausrangierten Wein-oder Schuhkarton wieder. „Ich will den Besuchern unserer Ausstellung damit deutlich machen: Auch ihr könnt euch ein Stück heile Welt selbst einrichten“, sagt Karin Neubauer.

Ausstellung bis 1. November offen

Die Ausstellung „Puppen bitten zu Tisch“ ist bis zum 1. November zu sehen. Und schon im nächsten Jahr werden die Chemnitzer wieder in Oschatz ausstellen, verrät Museumsleiterin Dana Bach. Dann wird Denise Neubauer die Oschatzer in ihre Playmobil-Welt entführen.

Von Frank Hörügel