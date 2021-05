Im Oschatzer Stadtteil Fliegerhorst wird neue Kita gebaut

Oschatz

Seit Anfang Februar hat die Stadt Oschatz mit Torsten Heinrich (52) einen neuen Bauamtsleiter – im Interview spricht er über die ersten 100 Tage im Amt.

Sie sind heute genau 100 Tage Oschatzer Stadtbauamtsleiter. Haben Sie den Wechsel aus der gleichen Position in der Stadt Dahlen schon bereut?

Nein, in keinster Weise. Die Herausforderung für mich ist hier ungemein größer als in Dahlen. Mein Anspruch ist es, mich weiter zu entwickeln. Und die Chance wird mir in Oschatz gegeben.

Zur Person Torsten Heinrich ist 52 Jahre alt, verheiratet, wohnt in Schildau und hat eine 23 Jahre alte Tochter und einen 18 Jahre alten Sohn. Nach der Lehre als Baufacharbeiter studierte er an der Fachhochschule Magdeburg und schloss 1993 sein Studium als Diplomingenieur für Bauwesen ab. Anschließend arbeitete er als Bauleiter/Oberbauleiter in der Wurzener Niederlassung der Erste Baugesellschaft Leipzig bis 2001. Danach stieg er als Planer bei der Firma Oschatzer Architekten und Ingenieure ein und machte sich 2003 mit einem eigenen Planungsbüro Bauconsult Oschatz selbstständig. 2016 fing er als Bauamtsleiter in der Stadt Dahlen an und seit 1. Februar diesen Jahres ist er in gleicher Position in der Stadt Oschatz tätig.

Wie sind Sie von Ihren neuen Kolleginnen und Kollegen im Oschatzer Rathaus aufgenommen worden?

Durch meine berufliche Vorgeschichte hatte ich das Glück, schon viele meiner jetzigen Mitarbeiter zu kennen. Die wussten, was mit mir auf sie zukommt. Und alle anderen haben mich sehr gut aufgenommen. Als Team werden wir auch in Zukunft städtebaulich Oschatz weiter gestalten.

Was war Ihre erste Amtshandlung am 1. Februar?

Zuerst musste ich die typische Bürokratie in öffentlichen Amtsstuben von sämtlichen Belehrungen, Unterweisungen, über die Entgegennahme von Schlüsseln absolvieren, bevor es dann an die Vorstellungsrunde im kompletten Rathaus ging.

Der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar äußerte zu Ihrem Amtsantritt die Erwartung, dass Sie „nun der Stadt mit Ihren Ideen und Visionen ein Gesicht geben“. Wie sieht Ihre Zukunftsvision von Oschatz aus?

Dieser Ausspruch des OBM hat sich bei mir eingeprägt. Das ist ein ganz komplexes Thema. Oschatz soll weiter attraktiv gestaltet werden. Wir wollen die demografisch bedingte Abwanderung stoppen, wofür viele Partner notwendig sind. Die Attraktivität von Oschatz als Wohn- und Arbeitsstandort muss weiter nach vorn gebracht werden. Und ich hoffe darauf, dass uns die Strahlkraft von Dresden und Leipzig ein Stück weit dabei hilft. Wir müssen den Leuten noch mehr bewusst machen, welchen Vorteil wir auch als kleinere Stadt bieten. Momentan haben wir noch den Vorteil, dass wir mit moderaten Grundstückspreisen aufwarten können. Wir haben eine optimale Bahnanbindung und zur Autobahn ist es nicht allzu weit.

Auf ein Haus im ersten Abschnitt des neuen Wohngebietes Fliegerhorst an der Ecke Habichtweg/Meisenweg wird am Montagnachmittag der Dachstuhl aufgesetzt. Quelle: Frank Hörügel

Bringt das schon Punkte?

Bei unseren Eigenheimstandorten schlägt das schon voll durch. Längerfristig haben wir das Gebiet Oschatz-West auf dem Plan. Nach dem Rückbau von zwei weiteren Plattenbauten gibt es eine große Perspektive für dieses Gebiet, auch mit dem geplanten Neubau einer Grundschule.

An welchem Projekt arbeiten Sie derzeit?

Wir konzentrieren uns auf die Vermarktung des zweiten Wohnstandortes im Fliegerhorst. Und wir sind dabei, Gewerbe in den Fliegerhorst zu holen. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Dann führen wir verschiedene Bebauungspläne fort, werden aber bei der Auslegung durch die Corona-Beschränkungen ausgebremst, so dass sich die Verfahren in die Länge ziehen.

Wie ist der aktuelle Stand beim Projekt neue Grundschule Oschatz-West?

Momentan liegen uns die Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnisse für die Gründung und Haustechnik vor. Wir warten auf den entsprechenden Förderbescheid, der noch nicht vorliegt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt.

Im Stadtrat haben Sie die Idee vom Neubau einer Kita im Fliegerhorst vorgestellt. Ist das realistisch oder nur ein Wunschtraum?

Die Käufer der Grundstücke im Fliegerhorst sind zu 90 Prozent junge Leute. Dazu gehört die passende Infrastruktur. Und dazu gehört aus unserer Sicht als Verwaltung auch eine Kita. Der genaue Standort ist dabei nicht in Stein gemeißelt. Aber ich bin mir sicher, dass im Fliegerhorst eine Kita entstehen wird.

Wie sieht der Zeitplanung für die Kita aus?

Das Kita-Projekt haben wir im Rahmen des Oschatzer Landes zur Förderung eingereicht. Wir hoffen, dass wir im Herbst einen Förderbescheid bekommen. Und dann ist die entscheidende Frage, wie wir das in unserem Haushalt abbilden können. Die Umsetzung ist momentan für die Jahre 2024/2025 und 2026 vorgesehen.

Die Handwerksfirmen ächzen derzeit unter stark gestiegenen Materialpreisen. Wie wirkt sich das bei städtischen Aufträgen aus?

Ja, das spüren wir auch. Ein Beispiel: Wir wollen den Auftrag für die Erneuerung der Holzbrücke über die Döllnitz in Höhe der Lichtstraße im nächsten Stadtrat vergeben. In unsere Kostenschätzung war die Steigerung der Materialpreise so nicht eingepreist. Und ich möchte gar nicht daran denken, wenn wir die Aufträge für den Neubau der Grundschule jetzt ausschreiben würden, was wir da für Preise bekämen.

Wie gehen Sie mit Kritik an der Arbeit des Stadtbauamtes um?

Für kritische Reaktionen auf unsere Entscheidungen habe ich stets ein offenes Ohr. Diese sollten jedoch nicht anonym erfolgen. Ich bin jederzeit bereit für ein Gespräch, und wir werden die Anregungen in unsere Entscheidungen nach Möglichkeit mit einbeziehen. Aber auch über ein positives Feedback zu unserer Arbeit würde ich mich freuen.

Von Frank Hörügel