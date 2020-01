Immer mehr Betriebe für Wermsdorfer Schüler

Wermsdorf

Wie praxisnahes Lernen und Berufsorientierung an der Oberschule Wermsdorf funktionieren, darüber wird zum Tag der offenen Tür in der Bildungseinrichtung informiert. Dazu wird am Freitag, dem 24. Januar, eingeladen. Eltern und künftige Fünftklässler sowie interessierte Gäste können sich dann ein Bild von den verschiedenen Möglichkeiten machen.

Lernen im Betrieb

Besonders stolz ist man in Wermsdorf auf dieInitiative „Lernen im Betrieb“, bei der alle Neuntklässler regelmäßig für einen Tag in Betrieben arbeiten, um sich über Berufsbilder zu informieren, die dann vielleicht auch für die Ausbildung in Betracht kommen. Bereits in der ersten Runde haben sich zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen beteiligt, so dass die Jugendlichen bereits zu über 40 Berufsbildern Zugang haben.

Mittlerweile bereitet sich der zweite Jahrgang an der Oberschule auf den Unterricht in der Praxis vor – inklusive Bewerbungen schreiben oder Vorstellungsgesprächen in Betrieben. Dazu ist das Angebot noch einmal gewachsen, informierte Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) zur vergangenen Sitzung des Gemeinderates. „Die Schulleiterin Frau Krause hat neue Unternehmen gewinnen können und wir selbst sind jetzt auch mit unseren Kindertagesstätten dabei“, sagte er. Einer ersten Auswertung zufolge – seit Beginn des neuen Schuljahres läuft das Projekt – seien Eltern, Schüler und Unternehmen zufrieden, fügte er hinzu. Schulleiterin Kerstin Krause bestätigte dies: „Die Nachfrage ist auf beiden Seiten groß.“

Wer mehr dazu wissen will, hat zum Tag der offenen Tür am 24. Januar Gelegenheit dazu. Eröffnet wird dieser um 18 Uhr im Foyer der Einrichtung unter dem Motto „Wir bringen Steine ins Rollen“. Anschließend können sich Eltern und Kinder die Unterrichtsräume ansehen und sich über Angebote informieren.

Tafelkurs und Experimente

Interessenten können einen Schnellkurs an der interaktiven Tafel absolvieren und praktische Experimente durchführen. Elternsprecher und Schülervertreter beantworten die Fragen der Gäste, die Schüler der 9. und 10. Klassen kümmern sich um einen Imbiss und Getränke für die Besucher. Es gibt eine Rallye durch das Schulhaus und alle Mädchen und Jungen haben die Gelegenheit, ein Erinnerungsgeschenk zu basteln.

Von Jana Brechlin