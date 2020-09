Immer sonntags: Martin-Luther-Kirche Sornzig öffnet sich für Kunst

Kirche, Konzert- und Heimatverein ziehen in Sornzig an einem Strang: Zusammen mit Künstlergut Prösitz entwickelten sie die Idee, Kunst und Kunstinteressierte unter dem Kirchendach zusammenzubringen. Im Video bekommt ihr einen kleinen Eindruck von der ersten Ausstellung, in der Werke von Christiana Heidemann gezeigt werden.