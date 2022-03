Immer wieder Unfälle: Wie kann die Zaußwitzer Kreuzung entschärft werden?

Zaußwitz

Zwei Unfälle ereigneten sich im vergangenen Monat dort, wo die Kreisstraße von Zaußwitz nach Riesa-Canitz die Staatsstraße zwischen Oschatz und Strehla kreuzt. Beobachter sind sich einig, dass trotz hohen Sachschadens eine sehr große Portion Glück dabeigewesen ist, als am 3. Februar ein Rübenlaster umkippte. Er war aus Richtung Borna kommend vor der Kreuzung auf die Böschung geraten und hatte die Nebenstraße überquert, bevor er zum Stehen – oder besser gesagt: zum Liegen – gekommen war. Auf der Nebenstraße war gerade niemand unterwegs. Sonst hätte es sehr wahrscheinlich Verletzte, wenn nicht gar Tote gegeben.

Unfälle ereignen sich an dieser Stelle immer wieder. Negativer Höhepunkt war der Tod eines 18-jährigen Motorradfahrers im April 2014. Sein Mitfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Unfallverursacher war zu einer Haftstrafe von vier Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, sowie 800 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Zur Galerie Die vorfahrtsberechtigte Straße ist hier eine lange Gerade. Die Benutzer der Nebenstraße müssen anhalten. Trotz dieser klaren Regelung kommt es am Abzweig Zaußwitz immer wieder zu Unfällen.

Bereits im Oktober 2016 hatte die Unfallkommission reagiert und zu einem Treffen vor Ort eingeladen. Dabei wurde vereinbart, an der Nebenstraße die Vorfahrtsschilder gegen Stoppschilder auszutauschen. Zuvor waren größere Vorfahrtszeichen montiert worden.

Für einige Stunden sah es im Frühjahr nach einer Radikallösung für die Unfallkreuzung aus. Das Tempolimit von 70 Kilometern pro Stunde auf der Staatsstraße war mit einer 50 abgedeckt worden. Rund 100 Meter davor stand dann ein Mast mit einer 70.

Das alte Tempolimit 70 gilt wieder

Nachdem das Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowie der Landkreis Nordsachsen auf die Zuständigkeit des Kreises Meißen verwiesen hatten, hieß es von dort: „Der von Ihnen angesprochene Bereich liegt in Zuständigkeit der Stadt Riesa“. Deren Pressesprecher Uwe Päsler teilte mit: „Baumaßnahmen an Straßen außerorts liegen in der Verantwortung des Kreisstraßenbauamtes und der Kreisstraßenmeisterei. Nach unseren Infos wurden dort nach einem Unfall Arbeiten durchgeführt und dafür planmäßig die Schilder mit der Geschwindigkeitsbegrenzung aufgestellt. Sie sind nach Fertigstellung aber wieder entfernt worden.“

Schwere Unfälle am Abzweig Zaußwitz 3. Februar 2022: Ein aus Richtung Borna kommender Lkw kommt kurz vor der Kreuzung von der Straße ab, quert die Nebenstraße und kippt um. 1. Februar 2022: Ein aus Richtung Zaußwitz kommender Pkw kollidiert auf der Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. 13. August 2019: Ein aus Richtung Zaußwitz kommender Pkw-Fahrer stößt auf der Kreuzung mit einer Motorradbesatzung zusammen. 20.Juli 2018: Eine 15-jährige Mopedfahrerin will von der Statsstraße nach links abbiegen und wird dabei von einem Pkw erfasst, dessen Fahrer sie gerade überholen wollte. 10.Mai 2018: Nahe der Kreuzung versucht ein Pkw-Fahrer, mehrere Fahrzeuge zu überholen. Als er einen Radfahrer im Gegenverkehr bemerkt, schert er auf seine Spur ein und kollisiert mit einem Pkw. Zwei Personen werden schwer verletzt. 17. Juni 2016: Nach einem Vorfahrtsfehler landen zwei Pkw im angrenzenden Feld. Es gibt zwei Verletzte. Der Sachschaden beträgt rund 25 000 Euro. 29. April 2014: Ein Motorradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen, nachdem das Zweirad mit einem Opel kollidiert war. Der Sozius wurde schwer verletzt. 21. November 2005: Die Fahrzeugführer eines Ford und eines Toyota bleiben im November 2005 unverletzt, als sie auf der Kreuzung zusammenstoßen. Der Sachschaden beläuft sich aber auf 5000 Euro. 19. März 2000: Zwei Verletzte gibt es beim Zusammenstoß eines aus Richtung Riesa-Canitz kommenden Fiat mit einem auf der Staatsstraße fahrenden VW.

Kurz nach dem Unfall war die Böschung wieder hergerichtet worden. Inzwischen gilt auch das „alte“ Tempolimit 70 wieder. Offenbar bleibt hier – vorerst – alles beim Alten. Unmittelbar nach einem weiteren Unfall Anfang Februar, bei dem ein aus Richtung Zaußwitz kommender Pkw-Fahrer mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw auf der Staatsstraße kollidiert war, hatte der Leiter des Riesaer Polizeireviers, Andreas Wnuck, Stellung zum Unfallgeschehen an der Kreuzung genommen: „Ursächlich für den Unfall war eindeutig das Nichtbeachten der Vorfahrtsregel“. Immer häufiger sei zu beobachten, dass Verkehrsteilnehmer das Stopp-Schild als Hinweisschild auffassen und nicht als das, was es ist: eine Vorschrift.

Ähnlichkeiten zu Kreuzung an Strecke Ganzig – Reppen

Offiziell sei diese Kreuzung kein Unfallschwerpunkt und nach seinem Gefühl auch nicht. „Es sind stets Momente menschlichen Versagens, die zu den Unfällen hier führen“, erklärte der Leiter des Riesaer Polizeireviers. Es gäbe keine baulichen Ursachen, wegen denen die Sicht eingeschränkt sei oder die Verkehrsteilnehmer anderweitig objektiv in Gefahr seien. „Hier kann man aufpassen – und muss es auch“, betont Andreas Wnuck.

Die Liste der Unfälle an dieser Kreuzung ist dennoch lang. Die Unfallberichte erinnern dabei fatal an jene von der Kreuzung der Kreisstraße zwischen Ganzig und Reppen mit der B 6. Und ähnlich sehen auch die Versuche aus, die Gefahr zu bannen. In beiden Fällen wurde die Höchstgeschwindigkeit auf der Hauptstraße zunächst von 100 auf 70 km/h reduziert. Bei Reppen ist man inzwischen bei Tempo 50 angekommen. Darauf folgte die Vergrößerung der Vorfahrtsschilder in den Nebenstraßen. Teils wurden sie mit stärker reflektierenden Folien ausgestattet. Nächste Stufe ist der Aufbau von Stoppschildern. Bei Ganzig hat man, zwischen Tempolimit 70 und 50, in einem weiteren Schritt die Richtungsausschilderungen deutlich vergrößert. Die gelben Tafeln sind weithin sichtbar und weisen besser als jedes Warnschild darauf hin, dass sich dort eine Kreuzung befindet. Diesbezüglich gibt es am Abzweig Zaußwitz noch Reserven.

Auf der B 6, ein Stück von der Reppener Kreuzung entfernt, nahe Mautitz, ist man einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Im Herbst 2009 hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Umbau dieser Kreuzung in Angriff genommen. Seither gibt es dort auf der Bundesstraße in beiden Richtungen gesonderte Spuren für die Linksabbieger. Dazu kommt ein sogenannter Rechtsversatz der Nebenstraße. Wer hier die Bundesstraße queren will, muss zunächst als Rechtsabbieger auf die B 6 und sich dann in die Linksabbiegerspur einordnen. Der Umbau kostete rund 900 000 Euro. Bei Ganzig ist derzeit zumindest der Bau von Linksabbiegerspuren im Gespräch.

Von Axel Kaminski