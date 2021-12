Hof/Borna

Anfang des Monats fanden in den Turnhallen in Schönnewitz und Hof Impfaktionen mit mobilen Teams des DRK-Kreisverbandes Nordsachsen statt. Dabei erhielten 300 beziehungsweise 315 Bürger vor allem Auffrischungsimpfungen. Einige nutzen die Termine aber auch für ihren ersten Piks.

Die Gemeindeverwaltungen Liebschützberg und Naundorf konnten mit dem DRK inzwischen weitere Aktionen im ersten Quartal 2022 vereinbaren. „Die nächsten Impfungen wird es am 8. Januar, 5. Februar und 5. März– alles Sonnabende– in der Turnhalle Hof geben“, teilte die Naundorfer Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos) mit. Es würden jeweils 250 Impfdosen zur Verfügung stehen. Allerdings sei es nicht möglich, dafür im Vorfeld einen Termin zu reservieren.

Das gilt auch für die nächsten Impfaktionen in der Gemeinde Liebschützberg. „Für den Termin am 6. Dezember in der Schönnewitzer Turnhalle haben wir in der Verwaltung diesen Aufwand gern geleistet“, betonte Bürgermeister David Schmidt (parteilos)in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend. Es sei eine Vorgabe des DRK, das am 7. Januar, 4. Februar und 4. März auf solche Reservierungen verzichtet werde. Stattdessen sollen Wartemarken ausgegeben werden. Es sei aber die einzige Chance, vor Ort Impfangebote zu unterbreiten. Mit dem Dezember-Termin komme man so auf rund 1000 Impfungen, könne also rund einem Drittel der Bevölkerung ein Angebot unterbreiten.

Da bei Impfungen in der Schönnewitzer Turnhalle, dort ein- und wieder ausgeräumt werden müsse und deshalb der Schulsport drei Tage entfalle, habe man sich für die Termine Anfang 2022 einen anderen Ort gesucht. Die Kulturscheune in Borna stehe dafür zur Verfügung, mit der Kirchgemeinde habe man sich bereits geeinigt. Sie biete zudem den Vorteil, dass man Eingang und Ausgang trennen könne.

Von Axel Kaminski