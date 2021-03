Impfbriefe für Oschatzer Senioren noch nicht zugestellt

Oschatz

In der Oschatzer Stadtverwaltung wird unter Hochdruck die Impfaktion am Ostersonntag vorbereitet. Jetzt hat es bei der Vorbereitung eine Panne gegeben. „Eigentlich sollten die Briefe für die Personen, die für eine Impfung infrage kommen, bereits am vergangenen Sonnabend im Briefkasten stecken. Doch das ist offenbar nicht passiert“, informiert der Oschatzer Hauptamtsleiter Manfred Schade. Offenbar gibt es ungeklärte Probleme mit der Zustellung per ePost. „Normalerweise werden Briefe, die per ePost eingeliefert werden, am nächsten Tag ausgetragen. Das funktioniert seit fast fünf Jahren gut und zuverlässig“, so Schade.

Aber leider sind die am Freitag eingelieferten fast 1800 Briefe weder am vergangenen Sonnabend noch am Montag angekommen. „Deshalb hoffen wir auf die Postzustellung am Dienstag. Anders als im Anschreiben kann die Interessenbekundung dann bis 2. April erfolgen“, berichtet der Oschatzer Hauptamtsleiter. Der Rückruf, wer die Termine bekommt, erfolgt am 3. April in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.

„Zur Sicherheit werden wir die versendeten Unterlagen zum Selbstausdruck auf unsere Internetseite www.oschatz.org stellen, wenn sie auch am Dienstag nicht zugestellt worden sind“, wird aus der Oschatzer Stadtverwaltung informiert.

Von Hagen Rösner