Impfen in Oschatz – 1224 Menschen haben durch kommunale Initiative Schutz erhalten

Oschatz

Abseits der Hausärzte und Impfzentren konnten auf kommunale Initiative in den zurückliegenden Wochen insgesamt 1224 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Diese Zahl nannte der Oschatzer Beigeordnete Jörg Bringewald zur jüngsten Sitzung des Oschatzer Stadtrates. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Nordsachsen, der Bundeswehr und dem Arbeiter-Samariter-Bund sei die Verwaltung in die Immunisierungskampagne eingebunden, ferner die Gemeinden Liebschützberg, Cavertitz, Naundorf und die Stadt Mügeln.

Impf-Termine für Juni und Juli

Bis Ende Mai werde dabei zumeist in kommunalen Räumlichkeiten geimpft. Gut die Hälfte der Geimpften seien Einwohner der Stadt Oschatz und ihrer Ortsteile, so Bringewald. Im Juni und Juli werden voraussichtlich 300 weitere Impfwillige zum Zuge kommen, die Terminvergabe sei vorbereitet.

Sowohl bei der Impfung als auch bei der Betreuung in den kommunalen Kindertageseinrichtungen in Pandemiezeiten könne man nicht alle Bedürfnisse befriedigen. „Die Notbetreuung und der eingeschränkte Regelbetrieb in Kindertagesstätten müssen entsprechend der Verordnungen und Regelungen des Bundes und des Freistaates umgesetzt werden. Das Verständnis der Erziehungsberechtigten und Impfwilligen für diese Tatsache sei „unterschiedlich ausgeprägt“, so der Beigeordnete. Allerdings sei absehbar gewesen, dass in beiden Fällen nicht jeder Wunsch erfüllt werden kann. „Das haben wir auch klar kommuniziert.“

Von Christian Kunze