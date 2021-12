Impfen in der Region Oschatz: Hier wird gegen Corona immunisiert

Collm-Region

Neben den Hausärzten tragen derzeit die mobilen Impfteams die Hauptlast bei der Schutzimpfung gegen das Corana-Virus. Lange Schlangen bei feuchtkaltem Wetter wollen die meisten Kommunen, die eine Zusage für solch ein Impfaktion erhalten haben, vermeiden.

Die Gemeinde Liebschützberg führt in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband am Montag ein Impfaktion durch. Von 9 bis 17 Uhr können dort, in der Turnhalle der Grundschule Schönnewitz 300 Dosen verimpft werden. Die Anmeldung ist telefonisch bei der Gemeindeverwaltung möglich: 03435 671410. Dort werden die Kontaktdaten aufgenommen. Die nötigen Unterlagen, zum Beispiel der Anamnesebogen kann über einen Link auf der Internetseite der Gemeinde Liebschützberg heruntergeladen werden. Daneben werden zum Termin Impfausweis, Krankenkassenkarte und Personalausweis benötigt. Aktuell sind für diese Aktion noch rund 100 Impftermine frei. Die Verwaltung betont, dass es keinen Anspruch auf einen bestimmten Impfstoff gibt.

Nach Dahlen, in die Turnhalle kommt das Impfteam am Montag, dem 20. Dezember. Die Anmeldung dafür ist bei den Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Silke Löwe und Julia Schwarz telefonisch unter 034361 81226 und 81234 sowie per E-Mail möglich: loewe@rathaus-dahlen.de und schwarz@rathaus-dahlen.de. Von den Impfwilligen werden Name und Anschrift, Telefonnummer, Art der Impfung und das Datum eventueller vorhergehendener Impfungen erfragt.

Wer sich angemeldet habe, bekomme dann Post mit den erforderlichen Unterlagen. Das sei zwar mit einem nicht unerheblichen Aufwand in der Verwaltung verbunden. Er sei aber für diesen Zweck absolut vertretbar. „Wir greifen damit das bewährte System aus dem Frühjahr auf“, erläutert Bürgermeister Matthias Löwe (WHD).

Für die Aktion in Dahlen stehen 300 Impfdosen zur Verfügung. Knapp über 100 Termine seien inzwischen vergeben. Das erfolge nach der Reihenfolge der Anmeldung. Eine Priorisierung nach Alter oder Vorerkrankungen erfolge nicht.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Wermsdorf ist der Torgau-Oschatzer Kreisverband des DRK erneut vom 16. bis 18. Dezember, jeweils 9 bis 17 Uhr, vor Ort. Hier rechnet man erneut mit einem großen Andrang, denn bei den jüngsten Impfterminen im November hatten sich innerhalb von drei Tagen über 800 Menschen die Immunisierung gesichert. Deshalb soll die nächste Aktion nun nicht mehr im Alten Jagdschloss stattfinden, sondern in die Sporthalle an der Sachsendorfer Straße verlegt werden. „Wir haben dort mehr Möglichkeiten, die Menschen im Innenraum zu verteilen und hoffen, dass dann niemand drei Stunden in der Kälte stehen muss“, begründete Bürgermeister Matthias Müller die Ortswahl. Eine Terminvergabe ist nach jüngsten Absprachen mit dem DRK allerdings dafür nicht vorgesehen. Wer geimpft werden will, muss deshalb wohl auch erneut mit einiger Wartezeit rechnen. „Wir sind darüber nicht glücklich, aber das ist nun erst einmal so“, meinte Müller.

Auch die Cavertit zer Bürgermeisterin Christiane Gürth hat sich um Impftermine für die Einwohner vor Ort bemüht. „Wir stehen deshalb im Kontakt mit dem DRK und würden das gerne in der Turnhalle organisieren. Allerdings hat der Kreisverband dafür momentan keine Kapazitäten“, bedauert sie. Interessenten der Gemeinde bleibt damit der Weg zum Hausarzt oder zu einer Impfaktion in der Umgebung. „Wir bemühen uns weiterhin und hoffen, dass sich vielleicht noch kurzfristig eine Möglichkeit hier in Cavertitz ergibt“, versichert Christiane Gürth.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Oschatz bietet das mobile Impfteam des DRK vom 6. bis 8. Dezember von 10 bis 16 Uhr sowie zusätzlich vom 9. bis 11. Dezember jeweils von 10 bis 17.30 Uhr die Covid19-Schutzimpfung an. Neuer Ort der Aktion ist die Rundhalle – das O – des O-Schatz-Parks in der Freiherr-vom-Stein-Promenade 1. „Kommen kann jeder, der die erste, die zweite oder die Booster-Impfung wünscht. Es stehen alle zugelassenen Impfstoffe zur Auswahl“, so die Oschatzer Rathaussprecherin Anja Seidel. Termine können ab dem Nachmittag des 3. Dezember über das Impfportal Sachsens gebucht werden.

Mügeln hat die erste Impfaktion in dieser Welle mit einem mobilen Team bereits hinter sich. Nach Angaben von Bürgermeister Johannes Ecke nutzten vom 25. bis 27. November rund 800 Bürgerinnen und Bürger diese Gelegenheit im Bürger- und Ratssaal. Darunter seien knapp 50 Erstimpfungen gewesen. Eine weitere Aktion findet am 22. und 23. Dezember im Geoportal auf dem Mügelner Bahnhof statt. Jeweils von 9 bis 17 Uhr wird das mobile Impfteam vor Ort sein. Die Stadtverwaltung nimmt dafür keine Anmeldungen entgegen. Vielleicht, so Johannes Ecke, ist dieser Termin über das Impfportal des DRK buchbar, wenn es Anfang kommender Woche in Betrieb geht.

Auf diesen Termin in Mügeln verweist auch die Naundorfer Gemeindeverwaltung ihre Einwohnerschaft. Zudem gibt es eine eigene Aktion am 8. Dezember in der Turnhalle Hof. Dort werden 300 Dosen verimpft. Die von der Gemeinde geführte Anmeldeliste ist allerdings bereits voll. Man würde jedoch weitere Interessenten auf die Warteliste aufnehmen, da es aus verschiedenen Gründen auch immer wieder zu Absagen käme. Interessenten müssten sich unter Ruf 035268 8710 melden.

Von Axel Kaminski, Jana Brechlin und Christian Kunze