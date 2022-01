Impfpflicht? Das sagen Nordsachsens Abgeordnete

Nordsachsen

Ab 15. März gilt eine Impfpflicht für medizinische Berufe. Ein Drittel der Pflegekräfte in Sachsen ist bislang nicht geimpft. Aber auch eine generelle Impfpflicht ist in aller Munde. Der Bundestag soll über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden. Die LVZ wollte wissen, was die Bundestags- und Landtagsabgeordneten aus Nordsachsen zu einer allgemeinen Impfpflicht sagen.

Diese Abgeordneten sagen Nein zur Impfpflicht

Bundestagsabgeordneter René Bochmann (AfD): „Immer wenn Du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lauterbach oder RKI daher, frei nach dem bekannten Sprichwort. Klammheimlich im Stillen ohne Pressemitteilung oder öffentliche Bekanntgabe änderte das RKI am Wochenende die Dauer des Genesenenstatus’ von 6 Monaten auf 90 Tage – auch rückwirkend.

AfD-Bundestagsabgeordneter Rene Bochmann in seinem Berliner Büro. Quelle: AFD

Das sprichwörtliche Licht, das von irgendwo herkommt, verendet somit in bedrohlicher Dunkelheit, denn laut Gesetzestext des Bundesministeriums für Gesundheit entscheidet künftig das RKI über die Dauer des Genesenenstatus’ – mit Hilfe eines Internetlinks. Unzählige Bürger wurden somit über Nacht ihres Genesenenstatus’ beraubt. Während die Schweiz selbigen auf 365 Tage erhöhte, wird der hiesige Bürger an der Nase herumgeführt: Die beim RKI erwähnte Studie bestätigt nicht, dass Genesene stärker von Omikron betroffen wären als von anderen Varianten. Unzählige Studien belegen, dass eine Genesung weit über drei Monate hinweg anhält. Somit wird eine Impfung angetrieben, die noch immer auf der Alpha-Version des Virus’ beruht – anders als bei unzähligen Genesenen. Vorhandene Antikörper spielen keine Rolle.“

Landtagsabgeordnete Gudrun Petzold (AfD): „Mit ihrem Protest gegen die Corona-Impfpflicht stehen die Nordsachsen nicht alleine da. Zahlreiche Mediziner der Initiative Ärzte stehen auf und haben in einem Offenen Brief eindringlich auf die Gefahren der notzugelassenen Corona-Impfungen hingewiesen: Die Langzeitwirkung ist nicht bekannt, bereits jetzt gibt es Fälle mit schweren Nebenwirkungen wie Herzmuskelerkrankungen und Thrombosen.

Die direkt gewählte Landtagsabgeordnete für die Region Torgau-Oschatz, Gudrun Petzold (AfD). Quelle: Sebastian Stöber

Vor diesem Hintergrund ist es den Pflegekräften nicht zu verdenken, dass sie verzweifelt über dieses Impf-Dilemma ihren Dienst im Gesundheitswesen quittieren und natürlich auch Unverständnis über die Gehaltserhöhung der sächsischen Ministerpräsidenten-Gattin im Sozialministerium äußern, zumal ihre sehnlichst versprochene Gehaltserhöhung bis heute auf sich warten lässt. Die Folgen für unser Gesundheitssystem sind fatal. Die AfD fordert die Regierung auf, sich endlich für die Gesundheit der Bürger einzusetzen!“

Landtagsabgeordneter Volkmar Winkler (SPD): „Mit einer allgemeinen Impfpflicht wird ein zu großer Einschnitt in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen vorgenommen und ich lehne diese daher ab. Vorrang hat die Aufklärung über die Wirksamkeit und die Sensibilisierung für den gesamtgesellschaftlichen Nutzen Impfung. Denn diese sollte auch als Akt der Solidarität mit den besonders gefährdeten Personengruppen erkannt werden. Die Sicherstellung niedrigschwelliger, gut erreichbarer und mit ausführlicher Beratung begleiteter Impfangebote gilt es sicherzustellen. Eine berufsgruppenbezogene Impfpflicht ist hinsichtlich der besonders gefährdeten Personengruppen in beispielsweise Alten- und Pflegeheimen angemessen. Die Impfung schützt. Die Impfung bewahrt vor schweren und schwersten Krankheitsverläufen und hilft, die Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden. Die Impfung rettet Leben. Sie ist sicher, gut verträglich und mit der wichtigste Teil der Pandemiebekämpfung. Eine hohe Impfquote der Bevölkerung ist und bleibt der Weg aus der Pandemie.“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Winkler ist auch Kreisvorsitzender seiner Partei in Nordsachsen. Quelle: Björn Meine

Diese Abgeordneten sagen Ja zur Impfpflicht

Bundestagsabgeordnete Christiane Schenderlein (CDU): „Ich unterstütze den Vorsatz, dass alle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung verhältnismäßig sein müssen. Ich könnte mir vorstellen, zeitlich begrenzt eine lokale Impfpflicht einzuführen, um proaktiv lokale Corona-Hotspots zu bekämpfen. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und über 90 Prozent der über 60-Jährigen vollständig gegen Covid geimpft sein müssten, um die Pandemie zu kontrollieren.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Christiane Schenderlein Quelle: privat

Sofern diese Zahlen bis Mitte 2022 nicht erreicht werden, muss man zwangsläufig über alternative Wege nachdenken. Grundsätzlich bin ich ein Freund der freien Entscheidung, aber sie darf das Wohl unserer Gesellschaft nicht gefährden. Übergeordnetes Ziel ist die Rückkehr zur Normalität. Diese kann nach aktuellen Möglichkeiten nur durch einen ausreichenden Impfschutz erreicht werden.“

Landtagsabgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg (Die Linke): „Ja, ich bin für eine allgemeine Impfpflicht für alle, die über 18 Jahre alt sind. Wir sehen, dass eine ausreichend hohe Impfquote durch Freiwilligkeit nicht erreicht worden ist. Das ist traurig. Wir hoffen, dass wir so diejenigen überzeugt kriegen, die sich in ihrem geschlossenen Weltbild so festgefahren haben und nicht ohne Weiteres von ihrer Meinung abweichen. Um Kinder zu schützen, braucht es die Verantwortung der Erwachsenen, sich impfen zu lassen. Allerdings muss klar sein, dass die Bundesregierung deutlich formuliert, wie diese Impfpflicht aussehen und durchgesetzt werden soll. Für mich ist klar, ohne das solidarische Verhalten eines jeden, die Akzeptanz von Wissenschaft und einen Hauch mehr Vertrauen in demokratische Entscheidungen werden wir aus diesem Teufelskreis von Lockerungen, Lockdowns und neuen Virusvarianten nicht rauskommen.“

Die Landtagsabgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg ist auch Kreisvorsitzende ihrer Partei in Nordsachsen. Quelle: PM

Bundestagsabgeordneter Holger Mann (SPD): „Medizinisch ist eine Impfung sinnvoll, organisatorisch inzwischen für alle machbar und ihr Nutzen erwiesen. Geimpfte haben ein 17 Mal niedrigeres Risiko, durch Corona auf der Intensivstation zu landen als Ungeimpfte. Noch eindeutiger fällt diese Statistik bei Todesfällen und Langzeitfolgen aus.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Mann ist auch zuständig für Nordsachsen Quelle: Andre Kempner

Eine hohe Impfquote ist damit geeignet, das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen und damit auch das Leben von Menschen, die andere schwere Krankheiten haben, aber derzeit nicht behandelt werden können. Allen bietet sie die Chance, wieder unbeschwerter leben zu können. Eine allgemeine Impfpflicht kommt für mich jedoch erst dann in Frage, wenn der Staat alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft hat. Hier sehe ich noch zwei Potenziale: Die direkte Ansprache mit leicht verständlichen Informationen und konkreten, erreichbaren Impfangeboten, sowie Vorteile für alle vollständig Geimpften, wie die Zahlung einer Präventions-Prämie.“

Jörg Kiesewetter ist Landtagsabgeordneter für den Landkreis Nordsachsen. Quelle: Maike Glöckner

Landtagsabgeordneter Jörg Kiesewetter (CDU): „Ich bin grundsätzlich dafür und glaube, dass es perspektivisch nicht ohne Impfpflicht gehen wird. Aus meiner Sicht muss oberstes Ziel aller staatlichen Maßnahmen sein, endlich aus diesem Teufelskreis von Lockerungen und Lockdowns auszubrechen. Auch ich möchte schnellstmöglich wieder zu einem Leben wie vor der Pandemie zurückkehren. Dazu muss aber die Impfquote deutlich steigen. Persönlich sehe ich die Impfung als größtmöglichen Schutz vor einer Infektion mit schwerem Krankheitsverlauf an. Ausnahmen von der Impfung sollten möglich sein und sich auf Menschen beziehen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können.

Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow besuchte dieser Tage das Service Zentrum der Universität in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Landtagsabgeordneter Sebastian Gemkow (CDU, Wissenschaftsminister): „Ich setze zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf die Eigenverantwortung aller. Insbesondere gegen die aktuellen Virusvarianten bietet eine Impfung den bestmöglichen Schutz. Mit der jetzt bestehenden Entscheidungsfreiheit ist es damit eine Frage des Verantwortungsbewusstseins gegenüber sich selbst und den Mitbürgern. Die mittlerweile verfügbaren vielfältigen Schutzimpfungen geben uns allen das Mittel an die Hand, den Verlauf der Pandemie abzumildern. Wenn sich jetzt möglichst viele impfen lassen, dann ist das der wichtigste Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Sollte sich aber erweisen, dass Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein nicht ausreichen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und insbesondere die ganz aktuelle Situation zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führt, kann eine Impfpflicht das letzte Mittel sein.“

Von Frank Pfütze