Ab dem 16. März gilt auch in Nordsachsen in Pflegeheimen und vielen anderen Einrichtungen die Impfpflicht. Dort wird befürchtet, dass diese für Personalnot sorgt. Kehren immer mehr Menschen aus Pflegeberufen ihrem Job den Rücken? Wie groß ist die mögliche Lücke?

Impfpflicht: Pflegeeinrichtungen in Nordsachsen fürchten Personalengpässe

