Der Landkreis Nordsachsen hat vor etwa drei Wochen ein Meldeportal zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheitswesen eingerichtet. Bis zum Ablauf des 15. März mussten Beschäftigte ihren Einrichtungen den Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder ein gültiges Attest vorlegen, wonach sie aus medizinischen Gründen nicht gegen das Corona-Virus geimpft werden können. Ist das nicht geschehen, hatte der Arbeitgeber unverzüglich – binnen maximal zwei Wochen – das Gesundheitsamt zu informieren. Wie ist nun die Lage im Landkreis Nordsachsen?

Meldungen zur Impfpflicht werden einzeln ausgewertet

Dem Gesundheitsamt Nordsachsen liegen laut Sozialdezernentin Heike Schmidt aktuell Meldungen von 247 Einrichtungen vor. Davon seien 219 über das dafür eingerichtete Portal eingegangen, weitere 28 seien per Mail gesendet worden.

Ob die meisten Beschäftigten aus den Regionen Delitzsch, Eilenburg, Oschatz oder Torgau gemeldet wurden, könne das Landratsamt nicht sagen. „Die Softwarelösung, die den Gesundheitsämtern vom Freistaat zur Verfügung gestellt wurde, erlaubt keinen kompletten Datenimport“, sagt Schmidt. Dies geschehe für jede der 247 Einrichtungen einzeln.

Wie die Sozialdezernentin erklärt, geschehe die Auswertung dann zum Teil händisch. Die Datensätze müssten gesichtet, von Fehlern bereinigt und auch die Meldungen, die per Mail gekommen sind, noch eingearbeitet werden. „Wir können also nur schrittweise vorgehen und nicht alles mit einem Rutsch erledigen“, sagt Schmidt. Folglich könne es noch keine Gesamtzahlen geben. „Hinzu kommt, dass aufgrund der hohen Inzidenz derzeit die Zahl der Genesenen kräftig zunimmt, sodass die Statistik ständig in Bewegung bleibt“, führt die Sozialdezernentin aus.

Bußgelder und Betretungsverbote als Konsequenzen möglich

Seit Mitte März gilt in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen die Impfpflicht für die Beschäftigten. So mussten bis zum 15. März alle Gesundheitskräfte einen Impfnachweis vorlegen. Aktuell befinden sich die Bundesländer noch in der Phase der Auswertung über die Anzahl der bisher nicht Geimpften. In wenigen Wochen sollen die ersten Bußgeldbescheide verschickt werden – gleichzeitig kann dann ein Betretungsverbot der Arbeitsstelle folgen. Das ist jedoch Ermessenssache des jeweiligen Gesundheitsamtes.

Bisher sind in zehn Bundesländern etwas mehr als 81600 Gesundheitskräfte an die Ämter gemeldet worden, die höchstwahrscheinlich nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Das geht aus einer Umfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in den Ländern hervor. Noch keine Angaben konnten das Saarland, Thüringen, Hessen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen machen. Berlin ließ die Anfrage unbeantwortet. Die Meldungen kommen zusammengerechnet auf 81649 Beschäftigte, die ungeimpft oder als sogenannte Verdachtsfälle gezählt worden sind. Als Verdachtsfälle gelten Personen mit einem eventuell gefälschten Impfausweis oder Beschäftigte, die noch nicht alle Unterlagen abgegeben haben.

