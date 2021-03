Impftermin: Mügeln bietet Über-80-Jährigen Hilfe an

Mügeln

Die Stadt greift den Ältesten unter die Arme, zeitnah einen Impftermin zu bekommen: „Es geht darum, dass es Leute über 80 in der Stadt gibt, die weder E-Mail noch Internet haben oder denen es schwer fällt, sich über das Telefon anzumelden, aber trotzdem gerne geimpft werden wollen“, sagt Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos).

Die könnten sich an das Rathaus wenden, ein Anruf genüge. Die Stadt schreibe die Betreffenden auch an und biete Unterstützung an, einen Termin zu vereinbaren. Wenn jemand nicht wisse, wie sie oder er nach Belgern komme, lasse sich auch eine Möglichkeit finden, verspricht Ecke. „Das Angebot, den Menschen draußen zu helfen, steht erst einmal.“

Von OAZ/nie