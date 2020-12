Impfzentren für Querdenker und Balkonszene für Singles in Oschatz

Region

Sie sitzen in Quarantäne, sind symptomfrei oder negativ getestet und langweilen sich? Dann betreuen Sie doch einfach die Kinder Ihrer Putzfrau, die nach wie vor arbeitet, um sich und ihren Nachwuchs zu ernähren! Einen anderen Ratschlag gab Bundeskanzlerin Angela Merkel Kindern, die bei offenem Fenster in der Schule frieren. „In die Hände klatschen oder Kniebeugen machen, dann wirds warm“ – Nein, wir gehen vor dem Virus nicht in die Knie! Und klatschen? Lieb gemeint, bringt aber nix, fragen Sie die Pflegekräfte. Da nützt es ja sogar den daheimgebliebenen Singles mehr, auf dem Balkon zu onanieren – für die arbeitslosen Prostituierten!

Bühne ohne Publikum

„Durchhalten, bis der Impfstoff kommt“ ist die Parole – sehr vielversprechend, denn neben Biontech ist der Pharmariese Pfizer mit verantwortlich für das Wunder gegen Corona. Pfizer hat Deutschland mit der Potenzpille Viagra schon einmal wieder hoch gebracht, dann klappt das auch dieses Mal! Ich bin dafür, dass Querdenker zuerst den kleinen Pieks bekommen – schließlich bilden sie die größte Risikogruppe. Impfzentren für diese Klientel bieten sich in leerstehenden Kulturstätten an – dort haben Ignoranten, Verharmloser, Leugner und andere Schwurbler zwar eine Bühne, aber kein Publikum.

Pandemiebedingtes Grundeinkommen

Auch jenen, deren finanzielle Existenz gerade bedroht ist, nutzt Applaus recht wenig. Statt komplizierter, seitenlanger Anträge und Einmalzahlungen müssen schnelle, perspektivische Lösungen her. Sachsen, Vorreiter bei Inzidenzwerten und 2. Lockdown, sollte auch hier Pionier sein. Ein Ausgleich zum Verdienstausfall, der sich unter den betroffenen Bedürftigen genau so schnell verteilt, wie die Krankheit selbst. Ein pandemiebedingtes Grundeinkommen (kurz PGE), das so lange gezahlt wird, bis die Krise bewältigt ist – das wär’s! Dem Dialekt geschuldet wird daraus im Freistaat das „Bandemiebedingte Grundeinkommen“ (BGE). Diese Abkürzung kommt mir irgendwie bekannt vor, nur steht da das B für „Bedingungslos“. Statt zu verharren, bis die Bedingungen sich wieder ändern, ist hier Mut gefragt – und ausnahmsweise mal nicht gewünscht, Abstand zu nehmen. Das BGE ist ja nur eine Idee – und kein Kontakt.

Von Christian Kunze