Reppen/Oberwiesenthal

Vor knapp zwei Wochen sorgte ein Wohnhausbrand in Oberwiesenthal für bedrückende Bilder. Später wurde davon berichtet, dass sieben Wehren mit rund 100 Einsatzkräften sieben Stunden lang im Einsatz waren, um den Brand zu löschen.

Weit weg, und dennoch ist jemand betroffen, der in der Collm-Region bekannt ist. Brigitte Roscher ist Eigentümerin des ausgebrannten Gebäudes. Sie bewirtschaftet außerdem das zwischen Oschatz und Riesa gelegene ehemalige Grundstück der Ganziger Mühle.

Totalschaden am Haus

Der Oschatzer Allgemeinen berichtet Brigitte Roscher, dass im Haus niemand zu Schaden gekommen sei. „Das Haus ist ein Totalschaden. Aber verletzt wurde niemand. Das ist das Wichtigste“, sagt sie.

Dass sie und ihr Mann nicht in ihrer Wohnung waren, als der Brand ausbrach, habe an ihrer Leidenschaft gelegen, die einst ihr Beruf war. Beide waren über Jahrzehnte Skilehrer. „Nach wie vor gehen wir, wenn es möglich ist, jeden Tag Skifahren“, erzählt die 71-Jährige. Und jener Mittwoch sei ein wunderschöner Tag gewesen.

Bei der Alarmierung der Feuerwehr sei viel Zeit verloren gegangen. Ihre Bekannte, die den Rauch zuerst entdeckt habe, sei wegen der Grenznähe mit ihren Notrufen vom Handy aus immer wieder im tschechischen Netz herausgekommen. Erst als ein Nachbar über das Festnetz angerufen habe, sei er an der richtigen Stelle angekommen.

Umwerfende Hilfsbereitschaft

„Wir leben jetzt in einer kleinen Wohnung, die uns der Chef der Skischule angeboten hat“, erzählt Brigitte Roscher. Die Hilfsbereitschaft sei umwerfend gewesen. „Wir hätten sieben Wohnungen haben können“, berichtet sie. Im Erzgebirge sei der Zusammenhalt eben toll. So hätten auch Roschers bisherige Mieter und die Bewohner des Nachbarhauses nicht lange nach einer neuen Bleibe suchen müssen.

„Das benachbarte Haus ist Wand an Wand mit unserem gebaut. Es ist zwar durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen, aber durch das Löschwasser zum Totalschaden geworden. Das ist schlimm“, erzählt Brigitte Roscher. Dabei hätten die Leute das Haus erst vor wenigen Jahren gekauft und alles neu gemacht.

Nun sei auch das Zittern wegen des Sturms vorbei. „Zum Glück ist am Wochenende nichts von den Dachrelikten runtergekommen“, betont die 71-Jährige. In dieser Woche soll das Gerüst gestellt werden, so dass die Notsicherung erfolgen kann.

Zusage der Versicherung

„Die Versicherung hat uns zugesagt, dass das Haus so wieder aufgebaut werden kann, wie es stand“, sagt sie. Ihre Hoffnung sei, dass seitens der Versicherer etwas Druck gemacht wird. Schließlich wolle diese bestimmt keine immer weiter steigenden Baupreise bezahlen. Vielleicht könne man in eineinhalb oder zwei Jahren wieder einziehen.

Aber vom Haus seien eben nur noch die Außenmauern zu gebrauchen. Sie und ihr Mann bekämen „keine große Rente“, hätten aber immer ein vielleicht bescheidenes, aber glückliches Leben geführt. Die Verluste im Haus lassen sich noch nicht endgültig bestimmen.

Computer unversehrt

„Ich habe ja Ahnenforschung betrieben und mich intensiv mit der Heimatgeschichte beschäftigt. Das Material dazu ist zum größten Teil im Computer gespeichert“, erzählt die in der Wetterstation auf dem Fichtelberg Geborene, die sich deshalb augenzwinkernd gern als die Höchstgeborene in Sachsen bezeichnet. Ob das mit dem Computer Fluch oder Segen ist, müsse sich noch zeigen. „Der hat natürlich viel Wasser abbekommen, ist aber ansonsten unversehrt geblieben. Er muss jetzt langsam austrocknen. Eile beim Probieren, ob die Festplatte noch funktioniert, ist da fehl am Platze“, berichtet Brigitte Roscher.

Als Fan der Weihnachtszeit und der passenden Dekorationen war bei Brigitte Roscher am Tag des Brandes die Wohnung noch komplett geschmückt, inklusive Weihnachtsbaum. Allein an diesem hängen bei ihr mehr als 200 Engel von Wendt und Kühn. Außerdem hatte sie eine Krippensammlung. Was davon verloren sei und was sich wieder restaurieren lasse, müsse sich zeigen. Froh sei sie jedenfalls darüber, dass sie mehrere Räume angeboten bekommen habe, um den geretteten Hausrat unterzustellen.

Innerhalb kürzester Zeit ist ein Spendenkonto eingerichtet worden, dessen Kontostand schon nach wenigen Tagen sechsstellig ist. „Das Geld kommt allen vom Brand und vom Löscheinsatz betroffenen Familien zugute“, betont Brigitte Roscher.

Austausch mit den Nachbarn

„Wenn Roschers hier auf ihrem Gartengrundstück sind, tauschen wir öfter mal Blumen aus“, erzählt Isolde Krüger aus Reppen. Man teile eben die Leidenschaft für alles, was blühe. Im Winter sehe man sie wegen ihrer Skileidenschaft selten, aber ab und an würden sie doch ins Flachland kommen, um nach dem Rechten zu schauen. Das sei dann wohl diesen Winter eher nicht zu erwarten. Man pflege zwar keine engen Kontakte, verstehe sich als Nachbarn aber gut. „Dass sie nun von so einem schweren Brand betroffen sind, tut mir leid“, betont Isolde Krüger.

„Mir hat ein Bekannter davon erzählt, dass es Brigittes Wohnhaus war, dass in Oberwiesenthal gebrannt hat“, berichtet Julius von der Decken. Er bewirtschaftet mit dem Hofgut Raitzen die Fläche neben Roschers Garten, ist ihr Pächter. „Ich habe am Wochenende mit ihr telefoniert, wollte wissen, wie es ihr geht“, erzählt er. Es sei bemerkenswert, wie gefasst sie mit dem Geschehen umgeht und wie sie nach vorn schaut. „Ja, wir sind per Du. Man sieht sich ja immer mal am Erdbeerfeld und hält einen kleinen Plausch“, sagt der Landwirt. „Ich bin von ihr auch schon durch ihren liebevoll gepflegten Garten geführt worden, in dem eine Vielzahl von Pflanzen gedeiht“, erzählt er. Als „Neuankömmling“ in der Region habe ihm Brigitte Roscher auch ein Exemplar der von ihrer Mutter verfassten Reppener Ortschronik geschenkt.

Spendenkonto zugunsten der vom Brand betroffenen Familien

Kontoinhaber:Kassenverwaltung Chemnitz,Bank: Bank für Kirche und DiakonieIBAN: DE 69 3506 0190 1682 0091 24Betreff: RT 0104 Hilfe Lange Gasse

Von Axel Kaminski