In Collm wird Himmelfahrt wieder geheiratet

Collm

Es geht tatsächlich weiter: Dieses Jahr können am Himmelfahrtstag in Collm wieder Kurzzeit-Ehen für 24 Stunden geschlossen werden. Das haben die Mitglieder des Heimatvereins, der das Spektakel veranstaltet, entschieden. Ausgerechnet am 1. April fand die Jahreshauptversammlung ihres Vereins „Bergtreue“ Collm statt.

„Weil wir Collmer schlau sind, haben wir diesen Termin gewählt“, begründete der Standesbeamte des Heiratsmarktes, Andre Möbius. „Wenn im Rechenschafts- oder Finanzbericht etwas nicht stimmt, sagen wir einfach es war ein Aprilscherz“, fügte er hinzu. Aber da konnte nichts schief gehen.

Rückblick fällt nur kurz aus

Der obligatorische Rückblick fiel übersichtlich aus: Am Albertturm gab es zum Tag des offenen Denkmals die einzige Veranstaltung des Jahres 2021. Und im Finanzbericht gab es nicht viel mehr zu verkünden als Einnahmen aus Beiträgen und Ausgaben für Kontoführungsgebühren. Es gibt aber Hoffnung auf bessere Zeiten: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause soll man in diesem Jahr zu Himmelfahrt am Collm wieder heiraten können.

Heikle Fragen sind zu klären

Was für viele Besucher ein Gaudi ist, ist für die Mitglieder des Heimatereins harte Arbeit. Da müssen große Fragen geklärt werden: Wieviel Fässer Bier brauchen wir? Reichen 750 Bratwürste? Aber auch kleine Probleme sind zu lösen: Bekommen wir noch genügend Senf oder wurde der schon weggehamstert...? Und dann ist noch die Frage, wer am Himmelfahrtstag auf den Familienausflug verzichtet und sich stattdessen in die Bierbude stellt oder Würste brät? Soweit wurden in der Versammlung aber alle Fragen geklärt und wenn Corona dieses Jahr gnädig ist, dann geht es zu Himmelfahrt um 11 Uhr los. Außer für die MIitglieder des Heimatvereins, die dürfen nicht ausschlafen, die treffen sich schon 7 Uhr zum aufbauen.

Von Günter Schmidt