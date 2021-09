In Dahlen bringt der Schornsteinfeger die Zuckertüten

Dahlen

Damit neben dem notwendigen Fleiß auch das Quäntchen Glück im neuen Schulalltag nicht fehlt, brachte Schornsteinfegermeister Mirko Kühne den Erstklässlern aus Dahlen am Sonnabend die Zuckertüten. An allen Grundschulen in der Oschatzer Region wurden am Sonnabend neue Grundschüler eingeschult. In Dahlen gibt es jetzt 37 neue Erstklässler, die künftig in zwei Klassen unterrichtet werden. „Ich freue mich sehr darüber. Damit können wir bei der Aufnahme von neuen Schülern den Trend der vergangenen Jahre fortsetzen“, sagt der Dahlener Schulleiter Steffen Hennig bei der Einschulung. Während bei der feierlichen Zeremonie in der Aula vor allem die Eltern dabei sein durften, waren auf dem Hof und am Zuckentütenbaum auch weitere Familien Mitglieder willkommen.

Von Hagen Rösner