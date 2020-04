In Gastewitz wird nach Jahren des Stillstands endlich gebaut

Gastewitz

Bisher standen an dieser Stelle über Jahre hinweg zum Thema Ortsdurchfahrt Gastewitz nur Nicht-Meldungen. Sie war eben 2017 – wie oft zuvor – nicht in der Förderliste des Kreises. Zehn Jahre zuvor waren im Nachtragshaushalt des Kreises Torgau-Oschatz Mittel für die Planung eingestellt worden. Allerdings bestand eine gewisse Unsicherheit darüber, ob tatsächlich im Jahr darauf gebaut werden könnte. Der damalige Leiter des Kreisentwicklungsamtes Siegfried Kühne hatte die Ortsdurchfahrt Gastewitz vor 13 Jahren als „eine der schlechtesten unserer Kreisstraßen“ bezeichnet.

Zur Galerie Seit Anfang März laufen die Arbeiten zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt Gastewitz. Diese ist derzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Aus Richtung Naundorf und Stennschütz ist die Zufahrt bis zur Kita möglich.

Nun herrschen Stillstand und Bewegung. Der Durchgangsverkehr steht still, die Baumaschinen sind in Bewegung. Von Stennschütz und Zeicha aus ist die Straße bis zur Kindertagesstätte „Zwergenland“ befahrbar. Von dort bis zum Ortsausgang Richtung Salbitz ist derzeit die Firma ADW Ingenieurtiefbau Gaunitz in Aktion.

Rund 150 Meter neuer Regenwasserkanal wurden in der Friedens- und der Bergstraße bereits verlegt sowie neue Schleusen gesetzt. Während man derzeit am Ortsausgang die Rohre rund 1,60 Meter tief verlegt, befindet sich der tiefste Punkt einige Meter weiter, an der Kreuzung Bergstraße. Von dort aus soll in einem zweiten Bauabschnitt der Rest des Kanales in der Friedensstraße erneuert werden.

Kita soll ständig erreichbar sein

Anschließend wird im Auftrag des Landkreises die Fahrbahn grundhaft ausgebaut. Nach Angaben der Baufirma ist es deren Ziel, dass die Kindertagesstätte in der Bauphase von einer Seite aus ständig erreichbar sein wird. Die Verkehrseinschränkungen, inklusive der Umleitung der Buslinie, sind bis zum 31. Oktober geplant.

Von Axel Kaminski