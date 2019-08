Schon wieder eine Wolfsattacke: Nachdem in der vergangenen Woche zwölf Schafe in Wellerswalde (Gemeinde Liebschützberg) getötet wurden, ist in der Nacht zum Montag ein Alpaka in Malkwitz (Gemeinde Wermsdorf) gerissen worden. In beiden Fällen waren höchstwahrscheinlich Wölfe die Angreifer. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu diesem Thema.