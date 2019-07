Lampertswalde/Region

Seit eineinhalb Jahren lockt von Frühjahr bis Herbst die Dämmerungskultur in den Schlosspark. Das Theatre de Luna vereint in der Naturkulisse professionelles Theater mit Hobbydarstellern. OAZ sprach am Rande der Inszenierung mit drei Mitwirkenden über dieses und andere Projekte.

Romy Direske, Erzieherin bei der Lebenshilfe Regionalvereinigung Oschatz, stieß vor 15 Jahren zum Team um Jürgen-Hartmann Bastl vom Theatre de Luna.

Darstellerin Romy Direske Quelle: Christian Kunze

„Eine seiner Töchter absolvierte bei uns ein Freiwilliges Soziales Jahr. So kamen wir über das Theater ins Gespräch. Darstellendes Spiel war Teil meiner Ausbildung. Im Beruf machte ich es hin und wieder, in meiner Freizeit gern. In Rollen schlüpfen und jemand anders sein ist doch eine schöne Art des Spiels – hier kann ich es tun und damit anderen noch etwas zurück geben“, sagt sie.

Kultur vor der Haustür

Die Projekte des Theatre de Luna, sei es nun im kleinen Kirchenraum oder dem weiten Areal des Parks, bringen Kultur vor die Haustür und böten etwas für die ganze Familie – deshalb sei es erhaltenswert, so die langjährige Mitwirkende. Egal, ob als Titelfigur und feste Größe in den „Lissi“-Stücken oder als komische Ehefrau in den Loriot-Sketchen der Dämmerungskultur – Romy Direske mag es, sich auszuprobieren und wird noch heute auf Jahre zurück liegendes angesprochen. Ganz besonders in Erinnerung geblieben seien ihr die Abende der Poesie des Raumes am Oschatzer Rosensee. „Dort legten wir den Fokus auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Und diejenigen mit Handicap, die damals mitgewirkt haben, schwärmen heute noch davon.“

Musik ist, ebenso wie Tanz, Lichtinstallation und Schauspiel, fester Bestandteil der Dämmerungskultur in Lampertswalde. Quelle: Christian Kunze

Die größte Herausforderung, meint Romy Direske, liege beim Publikum. „In Zeiten permanenter Action laden wir die Zuschauer dazu ein, sich auf etwas poetisches, ruhiges und romantisches einzulassen. Das gelingt nicht jedem gleich“.

Entschleunigung vom Alltag

Die Entschleunigung vom Alltag ist es, die Harald Engel am Theatre de Luna schätzt. Er ist fast genau so lange dabei wie Romy Direske und auch er fand über eine der Töchter Jürgen Hartmann-Bastls zu ihm und seinem Schaffen. „Wir machten einen Ausflug an die Talsperre Kriebstein. Dort hatte er eine Inszenierung und suchte jemanden, der währenddessen auf sein Kind aufpasst. Wir sagten zu und erst später stellte sich heraus, dass wir im selben Dörfchen – Limbach bei Oschatz – wohnen. Von da an arbeiteten wir zusammen – bis heute“, so Engel.

Unverzichtbare Partner

Neben den Darstellern seien es vor allem die Techniker und das Burgcafé als Garderobe und Catering, die inzwischen unverzichtbar für solch ein Projekt sind – und natürlich der Park, meint Engel. „Er ist die Seele eines jeden Stückes, wir bespielen ihn nur.“ Das immer wieder zu tun, sei für ihn Freude und Herausforderung zugleich. Jene, die sich hier zusammen finden, sieht er als eine große Familie. „Manche hat man immer um sich, manche sieht man nur zwei Mal im Jahr. Es kommen Neue hinzu, andere gehen – aber im Ganzen harmoniert es“.

Die Dämmerungskultur bietet beeindruckendes Spiel mit Licht und Schatten. Quelle: Christian Kunze

Vor sechs Jahren kam Gabriele Buche zur Familie hinzu, die Jürgen Hartmann-Bastl bisweilen auch als Pilgergruppe, Bootsmannschaft oder Kegelrunde bezeichnet. „Ich kellnerte im Burgcafé und sah, was hier geboten wurde. Ich wurde gefragt, ob ich mitmachen mag – und sagte ja. Mein erster Einsatz war dann zur Poesie des Raumes am Rosensee. Es war faszinierend, zu erleben, wie die Grenzen zwischen den Menschen mit und ohne Handicap im Spiel aufgelöst wurden“, erzählt die Seniorin.

