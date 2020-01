In Mügeln: Die Zukunft begann vor maroder Kulisse

Mügeln

Ein leichter Schauer begleitete die Zukunft: Der Nieselregen zum offiziellen Start des Breitbandausbaus in Nordsachsen Ende März 2019 in Mügeln passte nicht so ganz zu den erwartungsfrohen Gesichtern, die sich dort zukunftsweisende Technik vorführen ließen.

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) war zusammen mit dem Beauftragten für Informationstechnologie des Freistaates Sachsen, Thomas Popp, sowie Vesta von Bossel, Vorstandsbeauftragte für den Breitbandausbau bei der Telekom, in die Stadt gekommen, um den Startschuss für die insgesamt sechs Ausbaugebiete im Landkreis geben.

Anschluss für 40.000 Haushalte

Die Kulisse dafür im Nachhinein skurril und doch stimmig: Ausgerechnet in die schlaglochgepflasterte Döbelner Straße schräg gegenüber der alten Varia, einer Industrieruine, fräste sich eine spezielle Maschine, die straßenbelagschonend dazu dient, die Glasfaserkabel für das schnelle Internet zu verlegen. Symbolisch standen das in die Jahre gekommene, ein bisschen abgehängt wirkende Alte neben dem Neuen. Einem schnellen Netz für rund 40.000 Haushalte, etwa 3000 Betriebe und 71 Schulen in 28 Landkreiskommunen.

Die mehr als 800 Kilometer Glasfaserkabel, die im Tiefbau verlegt werden, könnten dafür sorgen, dass die Region attraktiver wird, zumal die Mieten in den Ballungszentren wie Leipzig steigen. Vor allem wer auf eine zuverlässige Internetverbindung angewiesen ist, um zu arbeiten, könnte darüber nachdenken, Stadt und horrenden Mieten zu entfliehen. Ein Standortvorteil, 94 Millionen Euro kostet er und wird zu 90 Prozent aus Fördermitteln von Bund und Land finanziert.

Landkreis investiert in Zukunft

„Der Breitbandausbau ist die größte Investition in der Geschichte unseres Landkreises“, sagte Landrat Kai Emanuel im März. Ob diese sich lohnt, wird erst die Zukunft zeigen. Und ob es gelingt, Firmen und Familien für das Land zu begeistern, hängt spätestens auch dann wieder von anderen Faktoren ab, wenn andere ländliche Regionen ebenfalls in den Netzausbau investieren

Dann müssen die hiesigen Kommunen auch mit Dingen wie guter Verkehrsanbindung, bezahlbarem Nahverkehr und attraktiven Wohnstandorten aufwarten, wenn sich die Menschen nicht abgehängt fühlen sollen.

Mügelns Bürgermeister rechnet mit Ende des Ausbaus in diesem Jahr

Was erst einmal bleibt, sind die Bauarbeiten, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. In Mügeln, wo der Ausbau Glasfaserausbau startete, gestalteten sie sich nicht komplikationsfrei. Den Ausbau der Informationstechnik begleiteten Kommunikationsschwierigkeiten. Immer wieder waren diese Thema.

Im Stadtrat berichtete Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) über die eigenwillige Praxis der ausführenden österreichisch-ungarischen Firma. Die stand schon einmal unangekündigt vor der Haustür, um die Anschlüsse sofort zu legen.

Nichtsdestotrotz gibt sich Mügelns Stadtoberhaupt zuversichtlich, dass die Arbeiten wie geplant Ende 2020 abgeschlossen sind: „Ich nehme stark an, dass das klappen wird“, sagte er zuletzt auf unsere Anfrage. „Wir werden im Frühjahr die ersten Abnahmen machen, wo sie bereits durch sind.“

Von Manuel Niemann