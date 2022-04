In Mügeln wird die Badesaison vorbereitet – was Besucher ab 7. Mai erwartet

Mügeln

Am 7. Mai soll die neue Saison im Stadtbad beginnen. Deshalb sind Robert Paulin, Ramona Schwalowski, Sylvia Grundmann und Martin Zapf – also das komplette Team des Bades – seit dem 7. März vor Ort im Einsatz.

Mit Muskelkraft gegen Laub, Dreck und Schlamm

„Anfang April haben wir mit der Reinigung des Beckens begonnen“, erklärt Schwimmeister Klemens Paulin. Das brauche seine Zeit. Zunächst müsste mit Muskelkraft all das an Laub, Dreck und Schlamm dort rausgeschafft werden, was über den Winter drin gelandet sei. Das „Badewasser“ bleibe nämlich über das Saisonende hinaus wo es ist, werde aber mit einem Zusatz versehen, damit es nicht gefriert.

Sei der gröbste Dreck an Land, dann benötige man drei weitere Reinigungsschritte, bevor die Folie wieder blau glänzt. Zunächst werde sie komplett abgewischt, dann mit einem Kalklöser und zum Schluss mit einem alkalischen Reiniger behandelt. Das satte Blau sei aber kein Selbstzweck, sondern Zeichen dafür, dass die Folie sauber ist und nicht das Wasser verunreinige.

Nach der Reinigung müsse die Folie noch versiegelt werden, bevor dann tatsächlich wieder Wasser ins Becken kommt. „Unsere idyllische Lage mit schattigen Plätzen unter Bäumen hat eben auch eine Kehrseite“, erklärt Klemens Paulin. Durch den Baumbestand kämen Laub, Äste oder auch das Harz aus Tannenzapfen ins Schwimmbecken und teils auf die Folie, die es abdichtet.

Instandsetzung und Werterhaltung

Während diese Reinigung seit Einbau der Folie zum Standardprogramm gehöre, liefen in Vorbereitung der neuen Saison noch mehrere Arbeiten zur Werterhaltung und Instandsetzung. „Das ist einfach erforderlich, um den Betrieb des Bades für die kommenden Jahre zu sichern“, erläutert der Schwimmmeister.

Dazu gehöre zum Beispiel die Sanierung des Filterkessels. Er ist rund 40 Jahre alt und war innen stark verschlissen. Da eine neue Anlage das Budget der Stadt sprengen würde, habe man sich für die Modernisierung des „Innenlebens“ entschieden. „Es entsteht sozusagen ein neuer Filter im alten“, erklärt Klemens Paulin. Der habe auch eine Menge Arbeit zu leisten. Zwischen 280 und 360 Kubikmeter Wasser behandelt er pro Stunde. Damit lasse sich der komplette Inhalt des Beckens in zehn Stunden umwälzen.

Neuer Zugang zur Rutsche per Treppe

Erneuert worden ist in den vergangenen Wochen der Zugang zur 1995 errichteten Rutsche. Statt einer Leiter führt nun eine Treppe zum Einstieg. „Die bisherige Konstruktion war vom Tüv stets abgenommen worden“, betont der Schwimmmeister. Dennoch habe es immer wieder Unfälle, teils schwere gegeben. Das sei bis hin zu einem Schädelbruch gegangen. Die neue Lösung, so hofft man, bietet mehr Sicherheit – was aber die Aufmerksamkeit nicht schmälern sollte.

Natürlich weiß man im Stadtbad nicht, wie die Corona-Pandemie weiter verlaufen wird und welche Einschränkungen sie noch mit sich bringt. Ausgehend von einem Sommer ohne Verbote wird es in Mügeln wieder donnerstags, von 7 bis 8 Uhr das Frühschwimmen zum Sondertarif geben.

Anmeldungen für Schwimmkurse ab sofort

Ab sofort seien auch Anmeldungen zu den Schwimmkursen möglich. Das Schwimmlager soll in den ersten beiden Wochen der Sommerferien stattfinden. Man hoffe auch, wieder das Schwimmen bei Kerzenschein anbieten zu können.

„Den Imbissbetrieb übernimmt auch in diesem Jahr wieder Ulf Jungnitz vom Oschatzer ‚Lindeneck’“, berichtet Klemens Paulin. Er und sein Team stellen sich für diese Saison, zumindest für deren Beginn, auf einen höheren Besucherandrang als sonst ein. „Wegen Problemen mit der Technik wird das Strehlaer Bad erst verspätet – wenn überhaupt – eröffnen können“, nennt er den Grund. Er gehe davon aus, dass ein Teil des Strehlaer Publikums nach Mügeln kommen werde. Für ein Plus an Badegästen fände er es auch wichtig, dass entlang der Staatsstraße bald ein Radweg gebaut wird. Dann könne man guten Gewissens auch die Kinder allein mit dem Rad ins Bad fahren lassen.

Von Axel Kaminski